Lors du Nintendo Direct Partner Showcase de fin juillet, Star Wars Outlaws a fait une apparition remarquée avec la diffusion d’une nouvelle vidéo “Developer Featurette” et plusieurs captures inédites. Le jeu, attendu sur Nintendo Switch 2 le 4 septembre 2025, promet d’offrir aux fans la première véritable expérience en monde ouvert dans l’univers de Star Wars.

L’aventure prend place entre les événements de Star Wars: L’Empire contre-attaque et Star Wars: Le Retour du Jedi. Les joueurs y incarnent Kay Vess, une hors-la-loi en quête de liberté et de moyens pour commencer une nouvelle vie, accompagnée de son fidèle compagnon Nix. Ensemble, ils devront naviguer à travers les syndicats du crime, infiltrer des territoires dangereux, négocier avec des figures louches et explorer des planètes reculées.

La version Nintendo Switch 2 profitera d’options immersives comme les commandes tactiles intuitives, la visée assistée par gyroscope et des contrôles par mouvements, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de vivre cette épopée galactique aussi bien chez eux qu’en déplacement.

Star Wars Outlaws sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, en préparation pour ce qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous vidéoludiques de la rentrée 2025.