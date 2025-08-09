Reef Entertainment vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Terminator 2D: No Fate, et autant dire que le résultat promet une expérience intense. Prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 31 octobre 2025, le jeu propose un mélange de séquences d’action survoltées et de phases d’infiltration, le tout dans un univers fidèle au mythique Terminator 2: Judgment Day, enrichi de scénarios inédits et de multiples fins.

Cette vidéo de plus de trois minutes présente les différents niveaux à explorer, les mécaniques de gameplay ainsi que les modes de jeu disponibles au lancement. Outre la campagne principale, les joueurs pourront s’essayer à un mode boss rush, un mode infini ou encore un mode arcade, idéal pour raviver la nostalgie des salles de jeux. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, avec des noms évocateurs comme “Easy Money”, “No Problemo”, “Hasta la Vista” et “Judgement Day” pour les plus téméraires.

Dans cette aventure, il sera possible d’incarner Sarah Connor et le T-800 dans des missions haletantes pour affronter le redoutable T-1000 et contrer les plans de Skynet avant l’anéantissement de l’humanité. Le joueur pourra également prendre le contrôle de John Connor dans le futur, menant la Résistance sur les lignes de front de la guerre contre les machines.

Terminator 2D: No Fate sortira sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store le 31 octobre 2025.