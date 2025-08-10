Nintendo a publié cette semaine la liste des vingt jeux les plus vendus sur les eShops japonais de la Nintendo Switch 2 et de la Nintendo Switch pour le mois de juillet 2025, offrant un aperçu clair des tendances et des préférences des joueurs dans l’archipel.

Côté Nintendo Switch 2, c’est Donkey Kong Bananza qui s’impose en tête, confirmant l’engouement du public pour les nouvelles aventures du célèbre gorille. Le classement montre également la présence remarquée de Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV dans le top 10, aux côtés de titres très attendus comme Mario Kart World et Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time dans sa version Switch 2. La diversité des genres est bien représentée, allant de la simulation de vie avec Tamagotchi Plaza à l’action pure de Street Fighter 6 ou encore au RPG fantastique avec Rune Factory: Guardians of Azuma.

Sur Nintendo Switch, la première place revient à Tamagotchi Plaza, confirmant que même sur la console de précédente génération, le phénomène ne faiblit pas. L’autre grande nouveauté du mois, Patapon 1 + 2 Replay, réussit à se hisser directement à la deuxième place. Pokémon Friends s’invite en neuvième position, avec également une apparition dans le classement pour son pack combinant le jeu et son DLC. Des valeurs sûres comme Minecraft, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate continuent de figurer parmi les meilleures ventes, preuve de leur popularité durable.

Voici le classement complet des meilleures ventes eShop au Japon pour juillet 2025 :

Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza Tamagotchi Plaza Mario Kart World Street Fighter 6 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition Nintendo Switch 2 Welcome Tour Shine Post: Be Your Idol Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Rune Factory: Guardians of Azuma Nintendo Switch 2 Edition Wild Hearts S

Nintendo Switch