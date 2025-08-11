Lululu Entertainment a annoncé la sortie de son jeu d’aventure bac à sable, Henry Halfhead, sur Nintendo Switch le 16 septembre 2025. Le jeu met en scène un personnage excentrique capable de se transformer en n’importe quel objet à sa portée. Les joueurs devront découvrir les propriétés uniques de chaque objet pour aider Henry à naviguer à travers les défis de sa vie quotidienne pas si ordinaire.

Au programme :

Incarnez plus de 250 objets différents : Transformez-vous en couteau pour trancher votre toast matinal, en arrosoir pour prendre soin de vos plantes, ou en avion en papier pour vous envoler. En résolvant des énigmes, vous débloquerez de nouvelles pièces, de nouveaux objets et des chapeaux amusants. Vous pourrez aussi explorer chaque niveau pour trouver des solutions alternatives et des morceaux d’histoire supplémentaires.

: Transformez-vous en couteau pour trancher votre toast matinal, en arrosoir pour prendre soin de vos plantes, ou en avion en papier pour vous envoler. En résolvant des énigmes, vous débloquerez de nouvelles pièces, de nouveaux objets et des chapeaux amusants. Vous pourrez aussi explorer chaque niveau pour trouver des solutions alternatives et des morceaux d’histoire supplémentaires. Une histoire réconfortante : Laissez-vous porter par une histoire racontée avec humour par un narrateur qui réagira à vos bêtises. Vous aiderez Henry à rester curieux et joueur à travers les différentes étapes de sa vie.

: Laissez-vous porter par une histoire racontée avec humour par un narrateur qui réagira à vos bêtises. Vous aiderez Henry à rester curieux et joueur à travers les différentes étapes de sa vie. Mode coopératif local : Partagez l’expérience avec un ami en mode coopératif. Résolvez des défis ensemble ou semez le chaos pour le plaisir !

Tim Burge, co-fondateur, concepteur de jeu et artiste chez Lululu Entertainment, a partagé son enthousiasme : « Nous avons hâte que les gens puissent jouer à Henry Halfhead si tôt. Nous avons passé quatre ans avec Henry, à créer une tonne d’objets jouables et à affiner l’histoire. Nous espérons que les gens prendront autant de plaisir à jouer que nous en avons eu à créer ce jeu ! »

Wise Monkey Entertainment a annoncé que son prochain projet, No Stone Unturned, sortira sur Nintendo Switch en 2026. Ce jeu se présente comme une comédie policière mêlant l’univers des enquêtes d’Agatha Christie à l’humour d’une comédie britannique, à la manière de Hot Fuzz. Le jeu proposera des mini-jeux et des énigmes à résoudre, à commencer par la première affaire du détective écureuil endurci, Détective Cox.

Une enquête pas comme les autres

Alors que le futur « Plus Grand Détective du Monde » se lance dans sa première enquête, il découvre le cadavre d’une poule. Les questions fusent : de quoi fuyait-elle ? Qui l’a arrêtée ? Et est-ce que la poule a vraiment précédé l’œuf ?

Dans la peau du Détective Cox, vous devrez résoudre ce meurtre à l’aide d’une série de mini-jeux, d’apparence dénués de sens, mais étonnamment amusants. Armé de vos indispensables (une loupe, un magnétophone et un pied-de-biche, au cas où), vous résoudrez des énigmes, analyserez des scènes de crime, interrogerez les habitants et devrez soulever toutes les pierres pour élucider six crimes. C’est d’ailleurs un nombre inquiétant pour un si petit village… Êtes-vous sûr, Cox, d’être à la hauteur ?

Un monde d’animaux en crise

Au-delà de l’enquête principale, vous devrez élargir vos horizons en réparant des ponts et des bâtiments délabrés, en accomplissant des missions pour débloquer de nouvelles zones et en découvrant des indices essentiels. L’histoire est riche, et les animaux de ce monde troublé essaient tous de survivre dans une civilisation au bord de la crise. Un singe géant et sage apparaît même dans vos rêves, et il semblerait qu’il attende quelque chose de vous. Parviendrez-vous à sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard ?

D’après une page de l’eShop de Nintendo, le jeu de stratégie et d’énigmes Ghost Master: Resurrection sortira sur Nintendo Switch le 14 aout 2025. Ce titre est un remake fidèle du jeu original Ghost Master, sorti en 2003, et qui était déjà disponible sur PlayStation 2 et Xbox.

Une résurrection spectaculaire

Le jeu culte fait son grand retour avec une refonte visuelle complète, un nouveau moteur et des mécaniques de jeu améliorées. Les joueurs pourront à nouveau prendre le contrôle d’une armée de fantômes, de banshees hurlantes et de gremlins malicieux pour semer la terreur dans la ville de Gravenville.

Le jeu propose une intrigue cohérente et captivante, combinant astucieusement la stratégie, l’aventure et la gestion des ressources. En plus des fonctionnalités originales, cette nouvelle version enrichit l’expérience avec de nouveaux défis, des environnements mis à jour et des mystères inédits à découvrir.

Le retour d’un classique

Ghost Master: Resurrection promet une expérience de jeu unique et intense. Ses points forts sont :

Commandez une armée de spectres : Dirigez un groupe de créatures surnaturelles, chacune possédant des capacités et des forces uniques.

: Dirigez un groupe de créatures surnaturelles, chacune possédant des capacités et des forces uniques. Sèmez la terreur à Gravenville : Explorez 11 lieux distincts, notamment un asile de fous, une base militaire et un poste de police.

: Explorez 11 lieux distincts, notamment un asile de fous, une base militaire et un poste de police. Résolvez des énigmes et des mystères : La réflexion stratégique et la planification seront essentielles pour progresser dans des scénarios complexes.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau joueur, Ghost Master: Resurrection offre une version moderne et rafraîchissante d’une formule intemporelle.

Ratalaika Games a annoncé la sortie de 1989 After the War sur Nintendo Switch cette semaine, le 15 août 2025. Développé à l’origine par Seep, ce jeu d’action et de plateforme en 2D vous plonge dans un monde ravagé par une guerre atomique.

Incarnez Sebastian Beck, un ancien agent en quête de justice, et frayez-vous un chemin à travers sept niveaux remplis d’ennemis et de pièges. Le jeu mettra vos compétences à l’épreuve avec une mécanique unique : l’environnement devient de plus en plus hostile à cause des radiations, vous obligeant à trouver des réfrigérateurs qui font office de points de contrôle.

Affrontez sept criminels redoutables en utilisant votre lame, des grenades et un fusil à pompe dans ce style digne des jeux d’arcade des années 1980.

Caractéristiques principales :