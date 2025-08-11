Et si résoudre des casse-têtes logiques ressemblait moins à un examen stressant et plus à un jeu charmant et tactile ? C’est l’expérience délicieuse qu’offre Is This Seat Taken? de Poti Poti Studio sur Nintendo Switch. Imaginez devoir placer des formes anthropomorphes adorables (mais exigeantes !) dans un bus, un cinéma ou même un bureau, en respectant leurs préférences parfois farfelues et souvent contradictoires. Ce jeu transforme la logique pure en un ballet coloré et satisfaisant, où le plaisir réside autant dans la manipulation intuitive que dans la résolution elle-même.

Prenez un chewing-gum Émile

Is This Seat Taken? est l’œuvre de Poti Poti Studio, un studio indépendant fondé par les développeurs Ausiàs Dalmau et Sergi Pérez. Leur intention claire était de créer un jeu de casse-tête « compliqué » mais détendu, un hybride entre un jeu et un jouet où l’expérimentation est encouragée sans pression négative. Ils ont délibérément choisi de simplifier le système de score et de supprimer les chronomètres pour favoriser l’accessibilité et la créativité, visant un public plus large que les habitués des puzzles complexes.

Votre mission : organiser des plans de placement dans divers lieux publics pour satisfaire un maximum de « personnes ». Chacune possède des désirs et des aversions spécifiques : ne pas sentir l’odeur des voyageurs peu hygiéniques, vouloir la climatisation, adorer bavarder, détester les insectes, devoir être près d’une fenêtre ou ne surtout pas vouloir s’asseoir derrière un chapeau de cowboy au cinéma !

Un fil narratif ténu suit Nat, un losange aspirant acteur, qui voyage de ville en ville (Londres, Bruxelles, Barcelone…). Bien que charmante, cette histoire sert surtout de prétexte au voyage et aux différents décors plutôt que d’être le moteur principal. L’accent reste solidement sur les puzzles.

Le gameplay repose sur un principe simple. Vous organisez des sièges dans un bus, un train, un cinéma, un parc, un restaurant, un bureau, un bateau, un concert ou encore un studio photo. Chaque lieu introduit ses propres règles et contraintes liées à l’environnement, comme des moustiques attirés par les lampadaires, des éclaboussures sur un bateau ou encore les écrans lumineux d’un téléphone au cinéma. Les personnages sont exigeants : chaque forme possède entre une et trois préférences ou aversions. Des icônes claires – bulle de dialogue, note de musique, flocon de climatisation, nez qui renifle – et des infobulles au survol vous informent immédiatement. Certains émettent même des effets négatifs, comme une odeur forte ou une musique trop bruyante, dont la portée s’affiche en bleu lors de leur déplacement.

La manipulation est intuitive et très agréable : saisir une forme avec le curseur, la déplacer et la déposer, que ce soit via stick ou écran tactile sur Switch, offre un vrai plaisir physique, amplifié par un petit “pop” sonore et une animation pendulaire fluide. Les niveaux évoluent en permanence : dans un bus, des passagers descendent et montent à chaque arrêt, vous forçant à réorganiser vos placements avec de moins en moins de marge d’erreur ; au cinéma, un retardataire malodorant peut faire irruption et ruiner votre plan parfait. Certains environnements sont même interactifs, comme la possibilité d’allumer ou éteindre la climatisation.

Le losange est un quadrilatère à quatre côtés égaux

Vous n’êtes pas obligé d’atteindre la perfection pour progresser, mais obtenir 100 % de satisfaction dans un niveau vous récompense par une étoile et débloque un niveau bonus par ville. La motivation réside autant dans l’avancée que dans le plaisir de résoudre chaque casse-tête à la perfection. La difficulté progresse intelligemment : il faut gérer des groupes qui doivent rester ensemble, éviter certains voisinages, composer avec des effets de zone qui se superposent (musique + odeur + besoin de climatisation). Les derniers niveaux, comme un open-space où des employés cherchent à éviter leur manager, se transforment en véritables défis de “Tetris social” particulièrement amusants.

Parfaitement adaptée à la console. Le déplacement au stick analogique est fluide et précis. Le système de sélection et dépôt est instantané et satisfaisant. Le jeu exploite également les capacités de la Switch et de son l’écran tactile en mode portable/tablette pour un contrôle encore plus direct et tactile, renforçant l’immersion. Zéro frustration technique.

Les graphismes constituent l’un des points forts du jeu. Le style visuel est minimaliste, épuré et pourtant incroyablement charmant, avec des formes géométriques animées qui parviennent à être expressives et attachantes. La clarté est exemplaire : les icônes indiquant les préférences des personnages sont immédiatement compréhensibles, et les effets de zone comme les odeurs ou les bruits sont parfaitement visibles, évitant toute frustration liée à un manque d’information. Chaque ville et chaque lieu, qu’il s’agisse d’un bus londonien, d’un cinéma, d’un parc ou encore d’un bureau barcelonais, bénéficie d’une identité visuelle distincte et soignée, même si certaines mécaniques de base se répètent.

Côté durée de vie et contenu, il faut compter environ quatre à cinq heures pour parcourir les cinq villes et atteindre les crédits, une longueur idéale. Pour les plus perfectionnistes, maximiser chaque niveau en obtenant toutes les étoiles – soit 100 % de satisfaction – permet de débloquer des niveaux bonus dans chaque ville, ajoutant ainsi quelques heures de jeu supplémentaires. Mais, si les décors changent et que certaines règles spécifiques apportent de la fraîcheur, le cœur du gameplay reste basé sur le placement de formes aux préférences et aversions qui interagissent entre elles. On peut ressentir une légère redondance vers la fin, mais le jeu s’arrêtait au bon moment avant que cela ne devienne lassant.