Cette semaine, le Nintendo Switch eShop nord-américain propose une avalanche de promotions à ne pas manquer, avec des prix historiquement bas sur plusieurs titres phares. Que vous soyez fan de jeux indépendants, de classiques remastérisés ou de gros hits, cette vague de soldes a de quoi ravir tous les types de joueurs.

Les bonnes affaires à ne pas manquer

Parmi les offres les plus impressionnantes, on retrouve Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons à seulement 8,74 $ au lieu de 24,99 $, ainsi que The House of the Dead: Remake qui chute à 2,49 $, un prix exceptionnel pour ce classique revisité. Autre surprise de taille, Trombone Champ est disponible à 5,99 $ au lieu de 14,99 $, offrant une belle opportunité pour les amateurs de jeux musicaux.

Une sélection impressionnante de titres en promotion

– 20XX – $3.59 (au lieu de $17.99)

– 30XX – $9.99 (au lieu de $19.99)

– A Boy and His Blob – $9.74 (au lieu de $14.99)

– A Boy and His Blob Retro Collection – $5.99 (au lieu de $9.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (au lieu de $39.99)

– Afterimage – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Amnesia: Later x Crowd – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Amnesia: Memories – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Animal Well – $18.74 (au lieu de $24.99)

– Apico – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $24.99 (au lieu de $49.99)

– ARMS – $41.99 (au lieu de $59.99)

– Ashen – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Astral Ascent – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Astria Ascending – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (au lieu de $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (au lieu de $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (au lieu de $19.99)

– BloodRayne 2 – $12.99 (au lieu de $19.99)

– BloodRayne: Revamped – $13.99 (au lieu de $19.99)

– BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Blue Fire – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Boyfriend Dungeon – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Broforce – $1.99 (au lieu de $14.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Captain Toad – $31.99 (au lieu de $39.99)

– Card-en-Ciel – $17.49 (au lieu de $24.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Child of Light – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $31.99 (au lieu de $39.99)

– Cocoon – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Conscript – $10.99 (au lieu de $21.99)

– Cozy Grove – $7.30 (au lieu de $14.99)

– Cuphead – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Curse of the Sea Rats – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Dead by Daylight – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Demon Gaze Extra – $11.99 (au lieu de $59.99)

– Diablo 2: Resurrected – $13.19 (au lieu de $39.99)

– Dokapon Kingdom Connect – $17.49 (au lieu de $49.99)

– Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – $8.74 (au lieu de $24.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (au lieu de $29.99)

– Enter x Exit the Gungeon – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $22.49 (au lieu de $29.99)

– Figment 1 + 2 – $2.36 (au lieu de $39.99)

– Gal Guardians – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Game Builder Garage – $23.99 (au lieu de $29.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Gone Home – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Grounded – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Gunvolt Record: Cychronicle – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Headbangers – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Heave Ho – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity – $41.99 (au lieu de $59.99)

– Inkulinati – $8.99 (au lieu de $24.99)

– Jackbox Naughty Pack – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Jotun – $2.24 (au lieu de $14.99)

– Kirby Star Allies – $41.99 (au lieu de $59.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (au lieu de $19.99)

– LEGO Horizon Adventures – $29.99 (au lieu de $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Little Noah – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Mario Golf: Super Rush – $39.99 (au lieu de $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (au lieu de $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Moon – $9.49 (au lieu de $18.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Moving Out – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Neon White – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $12.49 (au lieu de $49.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (au lieu de $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (au lieu de $29.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (au lieu de $39.99)

– Outer Wilds – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Piczle Lines 2 – $2.49 (au lieu de $14.99)

– Piczle Lines DX – $1.99 (au lieu de $14.99)

– PlateUp – $5.79 (au lieu de $19.99)

– Pode – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Portal: Companion Collection – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Postal: Brain Damaged – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Punch Club – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Punch Club 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Pupperazzi – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Rayman Legends – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Resident Evil – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil: Revelations 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Risk of Rain Returns – $11.24 (au lieu de $14.990

– Serious Sam Collection – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Shantae – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Shantae and the Seven Sires – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Sifu – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Slime Rancher – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Snow Bros. Wonderland – $5.99 (au lieu de $29.99)

– SpeedRunners – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Spelunky – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Spelunky 2 – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Spiritfarer – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Streets of Rage 4 – $8.74 (au lieu de $24.99)

– Sundered – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Tchia – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Terra Nil – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (au lieu de $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $2.49 (au lieu de $24.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– The Jackbox Party Pack 5 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– The Jackbox Party Pack 10 – $16.49 (au lieu de $29.99)

– The Sinking City – $4.99 (au lieu de $49.99)

– The Swords of Ditto – $1.99 (au lieu de $14.99)

– Tinykin – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Torchlight 2 – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Touhou Spell Carnival – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Trials Rising – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Trombone Champ – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Umbraclaw – $12.49 (au lieu de $24.99)

– UnMetal – $4.99 (au lieu de $19.99)

– WarioWare: Get It Together – $39.99 (au lieu de $49.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Wild Bastards – $10.49 (au lieu de $34.99)

– Windjammers – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Windjammers 2 – $5.99 (au lieu de $19.99)

– World War Z – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $9.99 (as $39.99)

– Zombie Army 4 – $9.99 (au lieu de $49.99)