Alors que LEGO Party est prévu pour le 30 septembre et que LEGO Horizon Adventures n’a pas rencontré le succès espéré, de nouvelles rumeurs viennent alimenter la machine à spéculations autour de la licence LEGO. Le compte X LEGO Game News, déjà auteur de plusieurs fuites crédibles, affirme qu’un projet d’envergure serait en préparation : un tout nouveau LEGO Batman, prévu pour le printemps 2026.

Ce nouvel opus suivrait le modèle de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, avec un Gotham central servant de hub et la possibilité de voyager à travers les époques pour revivre des moments clés issus de différents films Batman. On ignore encore précisément quelles adaptations seront incluses, mais des allusions passées du leaker laissent entendre que le film The Batman de 2022 pourrait faire partie de la sélection, avec notamment la fameuse course-poursuite du Pingouin en Batmobile.

Selon les mêmes sources, l’annonce pourrait tomber dans quelques jours lors de la conférence d’ouverture de la Gamescom. Et si la Warner reste fidèle à ses habitudes, on peut même imaginer qu’une extension inspirée de The Brave and the Bold soit ajoutée plus tard, moyennant un contenu téléchargeable.

En parallèle, LEGO Game News révèle également l’annulation de deux projets : un LEGO Disney et un LEGO Les Gardiens de la Galaxie. Un LEGO Harry Potter, conçu lui aussi sur le modèle de La Saga Skywalker, aurait quant à lui été mis en pause avant même d’entrer en production.