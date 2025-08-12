Après avoir été financé sur Kickstarter en moins de 72 heures, Dono’s Tale, le nouveau jeu du studio indépendant Super Item Studios, s’apprête à charmer les fans de jeux de plateformes 16/32 bits. Prévu pour début 2026 sur Nintendo Switch, Switch 2, PC, PS5 et Xbox, il combine graphismes dessinés à la main, bande-son accrocheuse et gameplay inspiré de grands classiques comme Yoshi’s Island, Mega Man X ou Donkey Kong Country.

Un petit dragon affamé en quête de fruits

L’aventure commence par une nuit de tempête dans la Fruit Forest, qui emporte la précieuse réserve de fruits de Dono. Notre héros – un adorable dragon à nœud papillon – part alors les récupérer à travers 7 mondes et plus de 40 niveaux, chacun introduisant une nouvelle capacité.

Dono pourra :

Sauter, courir, grimper et tirer des boules de feu pour se frayer un chemin.

pour se frayer un chemin. Utiliser un bouclier antique pour renvoyer les projectiles et même surfer dessus.

pour renvoyer les projectiles et même surfer dessus. Déployer des ailes magiques pour planer ou atteindre des zones plus hautes.

pour planer ou atteindre des zones plus hautes. Zipper à toute vitesse pour franchir les passages étroits.

pour franchir les passages étroits. Escalader grâce à un gant d’escalade permettant aussi de saisir des objets.

Ces capacités se répartissent entre compétences de mobilité et attaques, avec la possibilité d’en combiner deux à la fois et de réaliser des enchaînements spectaculaires pour atteindre des zones secrètes.

Un hommage assumé aux jeux rétro

Chaque monde met en valeur la capacité fraîchement acquise, et une fois toutes débloquées, il sera possible de revisiter les anciens niveaux pour découvrir chemins cachés et collectibles. Les affrontements contre les boss promettent aussi leur lot de mécaniques originales.

La direction artistique, aux couleurs vives et aux animations fluides, plonge dans une ambiance chaleureuse et nostalgique. La bande-son, déjà très appréciée, pourrait même compter une composition exclusive de Soyo Oka (Super Mario Kart, Pilotwings), si l’un des paliers de financement additionnel est atteint.

Plus d’infos : donostale.com