Ce n’est peut-être pas la première fois que nous voyons arriver une compilation Gradius, mais c’est sans aucun doute celle qui va le plus compter. La différence entre Gradius Origins et les précédentes versions est simple : le studio M2. Si vous êtes un amateur de shmups (shoot’ em up / jeux de tir à défilement), le pedigree de ce développeur est probablement la seule chose qui vous suffit à être convaincu. Les efforts déployés sur la franchise de shooter la plus emblématique de Konami, sous ce qui semble être sa forme la plus aboutie, est un véritable trésor pour les fans de préservation vidéoludique. Alors que de nombreux jeux d’arcade classiques semblent avoir du mal à traverser les décennies, Gradius Origins ne se contente pas de compiler des jeux, mais il les enrichit d’une multitude de fonctionnalités modernes et d’un tout nouveau titre qui est une véritable lettre d’amour à la série. Simple nostalgie ou preuve de l’intemporalité de la formule Gradius ? Partons à la découverte de cette collection, disponible sur Nintendo Switch, pour le découvrir.

L’histoire d’une franchise culte : ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A

L’histoire de Gradius remonte bien avant son apparition en 1985. Tout a commencé en 1981 avec le jeu d’arcade Scramble, le tout premier shoot’em-up à défilement horizontal où le joueur devait piloter un avion à travers un terrain infesté d’ennemis. Le concept, bien que simple, a posé les bases d’un genre entier. Gradius était initialement conçu comme la suite directe de Scramble, sous le titre de travail Scramble 2.

En 1985, il a pris son envol en tant que franchise distincte, reprenant la formule originale pour la sublimer avec des graphismes plus riches, un design de niveaux plus élaboré et, surtout, son emblématique système de Power Meter. La série s’est enrichie avec le spin-off Salamander dès 1986.

Ces jeux, tout en partageant l’ADN de Gradius, se sont distingués par un rythme plus frénétique, un système de bonus différent, un mode coopératif et des niveaux alternant entre défilement horizontal et vertical. Le studio M2 nous livre ici non seulement une compilation, mais un véritable pan de l’histoire du jeu vidéo, en préservant ces classiques qui ont façonné le genre du shmup tel que nous le connaissons.

Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, OUI, L’héritage de la franchise est préservé au point que le célèbre Code Konami, une séquence de commandes qui, depuis, est devenue l’un des Easter eggs les plus connus de l’histoire du jeu vidéo, est préservé dans cette collection.

Un gameplay à la fois stratégique et implacable

Au cœur de la collection Gradius Origins se trouvent les mécaniques de jeu intemporelles qui ont fait la renommée de la franchise. Les jeux Gradius vous placent dans le cockpit du Vic Viper, un vaisseau solitaire confronté à des vagues d’ennemis, des environnements hostiles et des boss gigantesques. La clé de sa réussite réside dans son système de Power Meter.

Au lieu de ramasser des bonus qui s’activent directement, vous collectez des orbes qui font progresser une jauge en bas de l’écran. Chaque palier de la jauge correspond à une amélioration (vitesse, missiles, double-tir, laser, bouclier, …) que vous activez en appuyant sur un bouton dédié, ce qui permet une approche stratégique inédite. Faut-il augmenter votre vitesse pour esquiver plus facilement les tirs, ou économiser pour acquérir le laser dévastateur ? C’est une question constante de gestion des ressources.

Cependant, cette profondeur a un coût : la mort est punitive, vous faisant perdre toutes vos améliorations et vous forçant à recommencer depuis un checkpoint avec un vaisseau de base. Cette mécanique renforce le besoin de précision et de mémorisation.

Les combats de boss, une autre caractéristique de la série, sont tout aussi emblématiques. Les ennemis imposants ont souvent un point faible spécifique, généralement un cercle lumineux qu’il faut détruire pour anéantir le boss. C’est une mécanique simple mais gratifiante.

La série Salamander, quant à elle, propose une expérience différente. Le rythme y est plus rapide et les bonus s’activent immédiatement après les avoir ramassés. Cela crée un gameplay plus réactif et moins axé sur la stratégie, mais non moins intense. Le premier Salamander a également été le premier jeu de la franchise à introduire un mode coopératif, amplifiant le chaos et le plaisir.

Les jeux Salamander se distinguent également par leur alternance entre défilement horizontal et vertical, ce qui apporte une variété bienvenue. M2 a su préserver l’essence de ces jeux, tout en y ajoutant des options de qualité de vie permettant aux nouveaux joueurs d’aborder la difficulté légendaire de la série, sans se sentir immédiatement frustrés, bien que la maîtrise reste toujours un défi de taille.

Un chef-d’œuvre de pixel art

Si le gameplay de la série Gradius a résisté à l’épreuve du temps, ses graphismes ont une histoire tout aussi fascinante. Le premier Gradius (1985) est techniquement simple, avec des visuels qui peuvent sembler « rouillés » aujourd’hui, mais il a établi un univers visuel iconique, notamment avec l’apparition des célèbres têtes de Moai. Gradius II et Gradius III ont ensuite poussé cette esthétique à un niveau supérieur, avec des décors plus riches, des cavernes cristallines et une imagerie biomécanique qui a marqué l’époque.

C’est avec la série Salamander que la direction artistique prend un tournant audacieux. Alors que Gradius se concentre sur une esthétique de space opera, plus mécanique, Salamander plonge dans l’horreur organique grotesque inspirée par l’artiste H.R. Giger. Les joueurs évoluent à l’intérieur d’organismes extraterrestres, affrontant des dragons de feu et des boss reptiliens aux designs viscéraux. Salamander II, sorti en 1996, pousse cette vision encore plus loin avec des graphismes 32-bits qui restent impressionnants aujourd’hui, avec des arrière-plans luxuriants et des boss massifs qui éclipsent tout ce qui a été vu auparavant.

Le véritable point d’orgue de cette collection est le tout nouveau Salamander III. Ce jeu, créé par M2 spécifiquement pour la compilation, est une merveille visuelle. Il a été conçu avec les contraintes matérielles des années 90, et le résultat est un pixel art raffiné, des animations fluides et des effets spectaculaires qui donnent l’impression qu’il s’agit d’une suite d’arcade perdue depuis longtemps. Le travail de M2 est si méticuleux que le jeu s’intègre parfaitement à la collection, tout en se distinguant comme une vitrine du savoir-faire moderne en matière de pixel art. Il est la preuve que cette esthétique a encore beaucoup à offrir aujourd’hui..

Un contenu riche, mais pas sans omissions

Gradius Origins est une collection généreuse, offrant un total de sept jeux d’arcade : Gradius, Gradius II, Gradius III, Salamander, Life Force, Salamander 2 et, surtout, le nouveau Salamander III. Le contenu ne se limite pas à ces titres, car M2 a inclus 18 versions différentes des jeux, y compris des ROMs rares, des prototypes et des variantes régionales. Cela offre une richesse de contenu inégalée, permettant aux fans de découvrir les subtiles différences entre les versions japonaises et occidentales, par exemple. Clairement, il y a de quoi faire !

Pour rendre ces jeux – célèbres pour leur difficulté – plus accessibles, M2 a ajouté une panoplie de fonctionnalités de confort. La fonction de rembobinage, les sauvegardes rapides, les modes d’entraînement et d’invincibilité permettent aux joueurs de pratiquer des sections particulièrement difficiles ou de s’immerger dans l’expérience sans la frustration de la mort.

Ce mode invincible trouve une utilité particulière pour les joueurs ayant besoin de vérifier le nombre de fois où ils se font toucher par un boss, par exemple, afin d’élaborer une stratégie pour les parties à venir, mais aussi de pouvoir mémoriser plus facilement ce qui va arriver durant les niveaux, une option certainement des plus utiles pour les speedrunners qui apprendront par cœur chaque niveau.

La collection propose également une foule de bonus, comme un juke-box pour écouter les bandes sonores iconiques, et de vastes galeries d’art conceptuel, de documents de développement et d’affiches promotionnelles. Il y a même une galerie d’ennemis qui détaille chaque créature du jeu, un vrai régal pour les fans. Les classements en ligne ajoutent une dimension compétitive pour ceux qui cherchent à relever un défi supplémentaire. Et vous aurez même une sauvegarde et chargement rapide. C’est donc une collection extrêmement riche et complète, que nous avons là.

Cependant, il est impossible de passer sous silence les omissions de la collection. Bien que le contenu proposé soit colossal, l’absence de jeux emblématiques comme Gradius IV, Gradius Gaiden, Gradius V et les jeux sur MSX se fait sentir. L’absence de Scramble, le jeu avec lequel tout a commencé, est également une occasion manquée, surtout pour une collection intitulée Gradius Origins.

Il est possible que Konami et M2 réservent ces titres pour une future collection, mais pour l’instant, cela laisse un sentiment d’incomplétude. Malgré cela, la quantité et la qualité du contenu, la difficulté des jeux et la présence du tout nouveau Salamander III garantissent une durée de vie considérable pour quiconque souhaite explorer les profondeurs de cette franchise, ou même sauvegarder sur sa console une part du patrimoine vidéoludique, pour des parties nostalgiques.

Gradius Origins est disponible le 7 août 2025 sur l’eShop au prix de 39,99 euros, en français.