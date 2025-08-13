Après une (trop ?) longue absence de 13 ans sur les consoles Nintendo, Madden NFL fait son grand retour avec EA SPORTS Madden NFL 26 sur Nintendo Switch 2. Développé par EA Tiburon, ce nouvel opus promet une expérience football américain complète, avec des améliorations notables en termes de gameplay, de graphismes et de modes de jeu. Mais comment se comporte-t-il sur la nouvelle console hybride de Nintendo ? Est-ce une version au rabais ou une véritable réussite technique ?

EA Tiburon, studio basé en Floride, est le développeur attitré de la franchise Madden NFL depuis des décennies. Spécialisé dans les jeux de sport, le studio a également travaillé sur la série NCAA Football (qui fait son retour en 2025). Avec Madden NFL 26, EA Tiburon cherche à corriger les défauts des précédents opus tout en optimisant l’expérience pour la Nintendo Switch 2.

Il nous a presque manqué ce Madden

Madden NFL 26 est un jeu de simulation de football américain qui reproduit très fidèlement les règles, les équipes et les joueurs de la NFL.

Les principaux modes de jeu comprennent un mode Franchise, qui permet de gérer une équipe sur plusieurs saisons en prenant des décisions tactiques, en réalisant des transferts et en développant les joueurs, ainsi qu’Ultimate Team (MUT), où l’on peut créer une équipe de rêve à partir de cartes de joueurs obtenues via des packs ou des défis. Le Superstar Mode offre la possibilité d’incarner un joueur, qu’il soit quarterback, receveur ou running back, et de vivre sa carrière, bien que ce mode nécessite toujours une connexion en ligne. Les modes Exhibition et Play Now permettent quant à eux de lancer rapidement des matchs sans engagement. Enfin, les nouveaux tutoriels améliorés proposent des défis et exercices nettement plus ludiques et pédagogiques que dans les opus précédents.

En matière de gameplay et de maniabilité, Madden NFL 26 apporte plusieurs avancées notables par rapport à Madden 25. Le temps de réaction est nettement meilleur, rendant les passes, les courses et les plaquages plus fluides, tandis que l’IA offensive choisit désormais plus intelligemment les trajectoires des coureurs. Le Hit Stick gagne en impact, offrant des plaquages plus satisfaisants visuellement et physiquement, et le nouveau système d’animations apporte des transitions plus naturelles et une meilleure réactivité.

Tout n’est pas parfait pour autant : on note encore une latence occasionnelle, surtout en défense, ainsi que quelques collisions étranges, avec des bugs d’animations où les joueurs semblent traverser leurs coéquipiers.

Sur Switch 2, l’adaptation est réussie. La prise en main avec les manettes Joy-Con et la Pro Controller est intuitive, avec des vibrations bien calibrées, tandis que l’écran tactile reste peu exploité, se limitant principalement à la navigation dans les menus.

Quelques conseils de bases

Pour jouer efficacement dans Madden NFL 26, il est important d’adopter une approche intelligente, en évitant les risques inutiles comme les passes en triple couverture ou les blitz constants. Exploitez vos points forts en misant sur vos joueurs vedettes, comme Tyreek Hill ou Travis Kelce, dans les duels en un contre un, et variez vos stratégies pour surprendre l’adversaire au fil de la rencontre.

En attaque, côté passe, trois principaux types s’offrent à vous : la passe tendue, rapide et sûre ; la passe lobée, idéale lorsque vos receveurs prennent de l’avance ; et la passe touchée, utile pour survoler les linebackers. Lire correctement les couvertures adverses est essentiel : face à une couverture individuelle, privilégiez des trajectoires dynamiques comme le Slant, le Post ou le Drag ; contre une couverture de zone, visez les espaces libres avec des tracés Seam, Curl ou Corner. Observez également la position des safeties pour identifier le schéma défensif : un safety unique correspond souvent à une Cover 1, tandis que deux safeties indiquent une Cover 2. Pour contrer ces schémas, la Cover 1 se montre vulnérable aux passes profondes comme le Four Verticals ; la Cover 2 laisse des ouvertures sur les côtés avec des tracés Out ou Corner, ou au centre avec un Post ; enfin, la Cover 0, souvent synonyme de blitz, peut être punie par une passe rapide ou une trajectoire longue bien anticipée.

En attaque au sol, évaluez toujours le rapport bloqueurs / défenseurs — le “Hat Count” — afin de déterminer si la course est viable. Suivez vos bloqueurs en adaptant votre trajectoire aux réactions adverses et utilisez les bons gestes techniques : le stick droit pour esquiver, la gâchette droite pour accélérer.

En défense, contrôler un defensive back ou un safety est souvent plus efficace que de blitzer systématiquement. Évitez les prises de risque inutiles et préférez dévier les passes plutôt que de tenter des interceptions hasardeuses. Surveillez également les zones vulnérables : en Cover 1, restez attentif aux tracés profonds ; en Cover 2, protégez les côtés ; et face à un blitz (Cover 0), anticipez les passes rapides de l’adversaire.

Enfin, certaines erreurs sont à éviter à tout prix : forcer des passes improbables, négliger le jeu de course lorsque la défense couvre bien vos passes, ou recourir sans cesse au blitz, ce qui vous exposerait à de grosses réceptions adverses.

La Switch 2 lui va bien

En mode TV (docké), Madden NFL 26 affiche une résolution légèrement réduite par rapport à la PS5 et à la Xbox, ce qui le rend un peu moins net, mais tout de même correct. Le framerate se stabilise à 40 FPS, en deçà des 60 FPS des autres consoles, mais reste constant, tandis que les détails visuels comme les stades, les joueurs et les effets météo — neige ou pluie — sont bien reproduits. En mode portable, le rendu est particulièrement bon, presque identique aux autres versions sur un petit écran, avec un 40 FPS bien maîtrisé offrant une fluidité plus agréable qu’en mode docké. On note toutefois quelques ralentissements durant les cinématiques, notamment lors des vidéos d’introduction ou de mi-temps, ainsi que des bugs d’affichage où la caméra se bloque parfois sur l’arbitre.

Sur le plan sonore, les commentaires se montrent dynamiques et réactifs au contexte, même si quelques incohérences persistent, comme l’annonce d’un “almost a safety” alors que l’action se déroule à l’opposé. La bande-son, composée de morceaux hip-hop et rock, retranscrit bien l’énergie des matchs NFL, et les bruitages — cris des joueurs, chocs des plaquages, ambiance des stades — ajoutent au réalisme.

Côté durée de vie et rejouabilité, le mode Franchise reste particulièrement addictif grâce à ses nouvelles options de coaching et à sa gestion approfondie. Ultimate Team demeure chronophage, mais reste le mode le plus complet et rentable pour EA. Enfin, les nouveaux tutoriels et défis constituent une excellente raison de s’entraîner et de prolonger l’expérience.