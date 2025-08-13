Courses arcade survitaminées à toute vitesse, l’adrénaline à domicile !

Préparez-vous à prendre le volant de l’une des franchises d’action les plus palpitantes au monde ! Inspiré par la saga de Universal Pictures, Fast & Furious: Arcade Edition apporte l’excitation survoltée du jeu d’arcade Fast & Furious original à domicile sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 24 octobre 2025 ! Foncez à travers des environnements spectaculaires en solo ou invitez un ami pour des affrontements arcade ininterrompus en multijoueur local à deux joueurs en écran partagé.

Fast & Furious: Arcade Edition livre des courses à grande vitesse et une action pied au plancher directement de l’arcade aux consoles et au PC ! Prenez la route au volant de voitures légendaires comme la Dodge Charger, la Corvette Z06, la Shelby GT500 KR, la Ford GT, le Bronco DR, la Jeep Wrangler et plus encore – et personnalisez votre bolide avec des combinaisons de couleurs uniques.

Parcourez chacune des pistes originales du jeu d’arcade en solo ou en écran partagé avec un ami et découvrez des environnements destructibles, des embranchements et des raccourcis secrets qui peuvent bouleverser n’importe quelle course et récompenser les pilotes qui prennent des risques. Relevez des défis palpitants avec des objectifs à haut risque comme intercepter un missile dans les Alpes suisses ou faire atterrir un avion au cœur de Hong Kong.

Caractéristiques principales du jeu

Courses arcade à grande vitesse et pleines d’adrénaline – Courez sur des circuits intenses au volant de supercars sous licence, avec un style cinématographique, des dérapages, des boosts nitro et une précision de conduite qui capturent l’essence du classique d’arcade original.

Le meilleur jeu de course arcade, maintenant sur console – Vivez les sensations fortes de l’arcade à la maison, optimisé pour les consoles et conservant l’action explosive qui a fait le succès de l’original en salle.

Pilotez des véhicules iconiques – Prenez la route dans 8 voitures légendaires dont la Dodge Charger, la Corvette Z06, la Shelby GT500 KR, la Ford GT, le Bronco DR, la Jeep Wrangler et plus encore.

Personnalisez votre style – Mettez votre voiture en valeur avec des schémas de couleurs personnalisés pour vous démarquer sur la piste et refléter votre personnalité.

Courez ensemble en multijoueur local – Invitez un ami et affrontez-vous à deux en écran partagé, pour retrouver chez vous la rivalité de l’arcade avec de l’action côte à côte et une compétition ininterrompue.

Dominez des circuits intenses et variés – Faites chauffer la gomme sur toutes les pistes originales dans des environnements audacieux et diversifiés qui mettront vos talents de pilote à l’épreuve.

Relevez des missions secrètes à travers le monde – Terminez des défis bonus avec des objectifs explosifs comme stopper un missile dans les Alpes suisses ou immobiliser un avion à Hong Kong.

Libérez le chaos avec des raccourcis cachés – Découvrez des environnements destructibles, des chemins alternatifs et des raccourcis sournois qui bouleversent chaque course et récompensent les pilotes audacieux.

Fast & Furious: Arcade Edition sortira le 24 octobre 2025. Il est développé par Cradle Games et édité par GameMill Entertainment, en collaboration avec Universal Products & Experiences.