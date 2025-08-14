SEGA fait vrombir toute la Gamescom 2025 en annonçant que Sonic Racing: CrossWorlds, la toute nouvelle aventure de course de Sonic the Hedgehog et ses amis, sera jouable lors du salon.

Les fans qui se rendront sur le stand SEGA dans le Hall 7 pourront prendre le volant sur l’une des 44 bornes à deux joueurs et profiter de quatre installations immersives sur la scène principale. Ce sera l’occasion de ressentir l’adrénaline de la course sur terre, dans les airs, sous l’eau ou dans l’espace dans Sonic Racing: CrossWorlds.

Les bornes de jeu sont alimentées par Samsung Display et leur technologie de pointe. Quoi de mieux pour vivre une expérience de course explosive ! Les installations incluent l’Alienware AW3225QF, le premier écran de jeu QD-OLED 4K au monde avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ; le Dell S3225QC avec un audio spatial 3D amélioré par l’IA ; et le MSI MAG321UP doté de la technologie MSI OLED Care 2.0. La crème de la crème pour jouer sur console ou PC.

Pendant toute la durée de l’événement, le stand de SEGA proposera de nombreuses activités divertissantes accessibles à toutes et tous. Et notamment :