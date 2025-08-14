FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE a été confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch 2 cet hiver. Il s’agit de la version enrichie de Final Fantasy VII Remake. En attendant l’annonce d’une date précise, une vidéo de Suzie Yeung, la doubleuse de Yuffie, montre à quel point elle est enthousiaste à l’idée de cette sortie sur la nouvelle console de Nintendo.

Presenting a special message from the voice of Yuffie, @SuzieYeung! pic.twitter.com/2hUyXNtYOn — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) August 14, 2025

Cette version propose une réinterprétation moderne de l’un des jeux les plus emblématiques de tous les temps. Située à Midgar, l’aventure offre une expérience complète pensée pour les amateurs de RPG qui recherchent des personnages mémorables, un scénario puissant et un système de combat stratégique mêlant action en temps réel et commandes tactiques.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un arc narratif additionnel se déroulant pendant les événements du jeu principal. Les joueurs pourront ainsi se battre pour l’avenir de la planète lorsque le titre arrivera sur Nintendo Switch 2 cet hiver.