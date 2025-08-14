C’est un jeu bien mystérieux que nous proposent l’éditeur Fangamer et le développeur belge Mortis Ghost, aussi connu pour ses bandes dessinées. OFF, originellement sorti en 2008, s’est vu remis au goût du jour pour sa sortie le 15 août 2025 sur Nintendo Switch et sur Steam, avec des améliorations et du nouveau contenu. L’occasion de vous rappeler l’histoire de ce petit RPG ayant déjà connu son petit succès.

Une mission sacrée

Dans OFF, vous contrôlez un personnage appelé « Le Batteur ». Sa mission ? Purifier le monde des spectres qui y habitent. Et pour y parvenir, rien ne vaut l’aide d’un chat ! Surnommé « Le Juge », ce félin ronronnant vous prodiguera, de sa langue la plus soutenue, toutes les bases du combat pour mener à bien votre mission. Lors du périple, le batteur obtiendra des alliés appelés « add-ons » pouvant combattre à ses côtés.

Les combats se déroulent comme suit. Le batteur et ses add-ons possèdent une jauge en bas de l’écran qui, lorsqu’elle est remplie, leur permet d’effectuer une action. La jauge se remplit d’elle-même, juste en laissant le temps défiler. Pendant ce temps, les jauges des ennemis montent aussi, et nous pouvons anticiper lequel attaquera.

Les actions en combat sont Attaquer, Défendre, Compétence et Objet. Si pour Attaquer et Objet, le nom parle de lui-même, Défendre permet au personnage de réduire les dégâts subis à la prochaine attaque, et Compétence propose des sorts de guérison et des attaques spéciales, soumises à l’utilisation de Points de Compétence (ou PC). Toutefois, rien ne nous oblige à agir quand notre personnage est prêt. Il peut être plus malin d’attendre qu’un allié puisse monter notre force ou nous redonner des PC, avant d’octroyer une attaque plus puissante.

Le périple du batteur vous invitera à voyager à travers différentes zones, toutes plus bizarres les unes que les autres, et à découvrir l’univers loufoque du monde de OFF. Les contrôles sont on ne peut plus simples : on se déplace avec la croix directionnelle, on effectue des actions avec A et on annule avec B.

OFF , originellement développé avec RPG Maker, surprend et se démarque par sa qualité d’écriture et son lore complètement tiré par les cheveux. Ce monde, que notre batteur s’apprête à purifier, fonctionne très différemment du nôtre, et ses bizarreries n’ont pas manqué de nous étonner, nous dégoûter, et nous faire rire. Si les mines servent à extraire de la fumée pour avoir quelque chose à respirer, les fermes servent à extraire du métal des bovins pour en faire le sol sur lequel marcher. Les habitants de ce monde sont aussi très particuliers et leurs dialogues nous ont parfois esquissé quelques sourires. On peut aussi rencontrer un personnage qui communique dans un langage très soutenu, et un autre qui lâchera des insultes, et c’est très drôle quand on ne s’y attend pas.

Des énigmes et puzzles seront proposés tout au long de l’aventure. Que ce soient des mécanismes à activer dans le bon ordre, des codes secrets à trouver, des quiz ou autres, ils rendent l’aventure plus intéressante et nous forcent à être attentifs. Des coffres sont disposés un peu partout, récompensant l’exploration en nous offrant principalement des objets utiles en combat.

Une ambiance angoissante

À quoi ça ressemble un spectre ? Laissez Mortis Ghost répondre à la question en vous proposant une multitude de monstres, tous plus horribles les uns que les autres. Tout droit sortis d’un cauchemar, ces âmes impures présentent des designs tantôt mignons, tantôt flippants, mais tous réalisés avec une main d’artiste. Si si, même si nous savons qu’il nous sera difficile de dormir sereinement après ce qu’on a vu, nous tenons à souligner la qualité de ces dessins de monstres, qui nous ont choqués, mais qui jouent à l’ambiance voulue pour ce titre.

Pour la plupart, les monstres apparaissent aléatoirement pendant que nous marchons, comme lorsqu’on foule des hautes herbes dans Pokémon. Et nous ne comptons pas le nombre de crises cardiaques que nous avons frôlées quand un combat se déclenchait ; bon sang que ça surprend ! Heureusement, une option d’accessibilité permet de rendre la transition plus douce, ce qui ne nous a pas empêchés de sursauter quelques fois !

L’ambiance sonore n’est pas en reste. Déjà saluée pour sa qualité à l’époque, la bande-son se revoit remasterisée par des compositeurs de talent : Morusque, qui a par exemple composé la bande-son de Stray, puis NightMargin et Toby Fox, respectivement les créateurs de OneShot et Undertale et compositeurs pour ces jeux. Lorsque nous parcourons les différentes zones, la musique est généralement discrète, mais se révèle davantage dans certains lieux, et dans les combats. Ces derniers proposent une musique bien plus entraînante, mais toujours dans un style très particulier, collant parfaitement à l’univers du jeu. Les musiques de boss sont toutes uniques, et certaines d’entre d’elles nous ont beaucoup marqué. Certaines sont pratiquement méconnaissables par rapport aux versions d’origine, mais elles fonctionnent parfaitement.

Malheureusement vers la deuxième partie du jeu, elles se font rares et plus silencieuses, ne laissant entendre que des chuchotements et des bruits inquiétants. Et… au moins cela fonctionne : nous étions très mal à l’aise en jouant ces passages. À noter qu’il n’est pas possible de basculer la bande-son sur les musiques originales ; seuls les réarrangements sont disponibles. Cela s’explique par l’utilisation de samples tiers dans les musiques d’origine (composées par le talentueux Alias Conrad Coldwood) ne pouvant pas être inclus dans un jeu payant.

Saluons tout de même la qualité des effets sonores, en particulier ceux qui font office de « voix » pour les PNJ et les monstres. Notre médaille revient à celui qui dit « Miaou » dans son plus beau français, un amour ce personnage.

Si le jeu nous a semblé plusieurs fois être un mélange d’Undertale et de OneShot, ce n’est pas un hasard : ces jeux ont été en partie inspirés par OFF ! Avoir invité leurs créateurs pour remanier la bande-son est une agréable surprise.

Par ailleurs, l’internaute ayant créé le patch de textes anglais pour OFF à l’époque, a également été invité pour créer les textes anglais OFFiciels. Que demander de plus ?

Des améliorations et des nouveautés

Cette réédition de OFF propose, en plus d’une nouvelle bande-son, une interface soignée et des améliorations de vie pour parfaire l’expérience du jeu d’origine. Le jeu contient davantage de points de sauvegarde (aussi utiles pour se soigner) et nous affiche une aide lorsque l’on appuie sur Moins, indiquant ce qu’on doit faire, au cas où on a oublié.

Une pression sur Plus permet d’ouvrir le menu et de consulter le statut du batteur et de ses add-ons, ainsi que d’utiliser des compétences, des objets, ou bien de les équiper. C’est aussi depuis ce menu que nous avons accès aux options. Celles-ci nous permettent par exemple de changer le cadre qui entoure la fenêtre de jeu, la vitesse des combats lors des moments importants, et d’accéder à des options d’accessibilité plus que bienvenues. Ces dernières permettent notamment de changer la taille de la fenêtre du jeu en mode TV, la taille de l’écran lors des combats, la police des dialogues, ou encore de choisir si l’on préfère que les combats se mettent en pause tout seul lorsqu’un combattant est prêt, ou si l’on préfère pauser manuellement. Le menu et l’écran de combat ont une interface bien plus belle que dans le jeu d’origine.

Six nouveaux boss sont aussi au rendez-vous, donnant un plus grand intérêt à la seconde moitié du jeu. Toujours avec des designs originaux et des musiques travaillées, ils apportent un petit plus optionnel et ont été un plaisir à affronter.

Les coups critiques sont aussi une nouveauté de cette version améliorée. Ceux-ci sont indiqués à l’avance, et permettent de charger la jauge d’action bien plus vite ! Ne se limitant point seulement aux attaques, ils permettent d’utiliser des compétences mais aussi des objets plus efficacement, guérissant par exemple davantage de PV, ou rétablissant une plus grande quantité de PC. Les coups critiques sont aussi indiqués du côté des ennemis, donc si vous pensez pouvoir abattre l’un de ces impurs avant qu’il n’inflige son coup, visez-le en priorité !

OFF est un jeu qui mise beaucoup sur le mystère, et le dénouement de l’histoire ne sera peut-être pas celui espéré. Si nous avons adoré ses dessins, son écriture et certaines de ses musiques, nous avons été très perturbés par son côté horrifique lors de la seconde partie du jeu. Aussi, nous avons connu deux erreurs lors de notre partie sur Nintendo Switch, fermant immédiatement le jeu. Ce qui nous poussait à sauvegarder un peu trop souvent par peur que ça se reproduise… Quelques coquilles sont aussi à signaler dans les textes français, dont celle qui apparaît à la fin de chaque combat indiquant que nos « adversaries » sont purifiés, et le fait que les indications de contrôles font références aux touches d’un clavier d’ordinateur, plutôt que les boutons de la console.

À noter qu’à l’inverse de la version originale, ce remaster ne propose PAS d’option de combat automatique. Comme les combats deviennent assez redondants dans certains passages, surtout lorsque l’on veut explorer le jeu à fond, le fait de devoir rebattre ces entités, toujours de la même façon, devient vite fastidieux et décourageant. C’est dans ce genre de cas que l’on aurait souhaité avoir la possibilité de laisser le jeu faire les combats à notre place (même s’il est possible de les fuir dans certaines portions du jeu).

OFF reste un jeu relativement court et vous occupera une petite dizaine d’heures si vous êtes du genre à fouiller les moindres recoins. Il est disponible en français sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 14,79€. Des versions physiques sont prévues pour début 2026, dont une édition collector incluant une figurine, des cartes et une bande dessinée.