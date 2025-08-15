Tiny Witch, jeu de gestion chaleureux signé Creative Hand, arrive sur Nintendo Switch le 10 septembre 2025 avec une réduction de lancement de 30 %. Dans cette aventure aussi mignonne qu’ensorcelante, vous incarnez une petite sorcière chargée de tenir seule une boutique magique au cœur d’un village peuplé de maîtres de donjon exigeants. Entre gestion du temps, alchimie et personnalisation, l’expérience promet un mélange parfait de stratégie détendue et de fantaisie artisanale, taillée pour la console hybride.

Votre mission : répondre aux commandes de créatures magiques en créant des serviteurs sur mesure. Pour cela, vous devrez récolter et préparer des ressources en les broyant dans le pilon ou en les faisant bouillir dans le chaudron, puis fabriquer vos minions sur la table d’alchimie en combinant les bons ingrédients. Les clients n’ayant pas tous la même patience – ni la même générosité – il vous faudra travailler avec soin et rapidité pour éviter les réclamations et maximiser vos pourboires.

Au fil de votre progression, vous pourrez agrandir et améliorer votre échoppe : achat de nouvelles ressources, acquisition d’équipements plus performants, décoration des lieux ou adoption de familiers. Vous débloquerez également de nouvelles recettes et sorts, diversifiant vos productions et votre savoir-faire. Plusieurs environnements viendront pimenter l’expérience, de la forêt mystérieuse à la grotte sombre, en passant par le désert brûlant, chacun apportant son lot de défis et de clients particuliers.

Pensé pour des sessions courtes ou longues, Tiny Witch mise sur la satisfaction d’un gameplay à la fois accessible et engageant, où chaque commande bien exécutée renforce la réputation de votre petite boutique magique. Entre l’optimisation de la production, la gestion des humeurs des clients et la découverte de nouveaux sorts, la vie de sorcière n’aura jamais été aussi adorablement effrénée.

Avec son esthétique colorée, ses mécaniques simples à prendre en main et son ambiance cosy, Tiny Witch s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gestion légère et de mondes fantastiques miniatures.

Mana Potion Studio et Pingle Studio ont annoncé la sortie de Becastled sur Nintendo Switch le 23 octobre 2025. Ce jeu de construction de ville avec des éléments de tower defense a déjà conquis de nombreux joueurs sur PC, où il a passé plus de quatre ans en accès anticipé. Le jeu combine construction de ville et stratégie de défense en temps réel. Le but est simple : construire votre château et le défendre contre les sièges nocturnes dans un monde fantastique. La version Switch inclura du contenu étendu, de nouveaux défis, une interface mise à jour et la conclusion de la guerre entre le peuple du soleil et les créatures de la lune.

Une aventure en deux temps :

Le jour : C’est le moment de construire et de gérer votre ville. Vous devez collecter des ressources (bois, fer, nourriture), développer votre économie et agrandir votre château avec des murs, des tours et des portes. Vous devrez également former votre armée et veiller au bonheur de vos habitants en construisant des tavernes et des décorations.

La nuit : Au coucher du soleil, les créatures de la lune attaquent. Vous devrez défendre vos remparts en y postant des archers, en utilisant des balistes et des trébuchets, et en préparant votre armée à repousser les assauts de plus en plus puissants.

Les points forts du jeu :

Un mélange de gestion et de défi : Facile à prendre en main, le jeu propose une stratégie profonde qui saura satisfaire les joueurs vétérans.

Un monde vivant : Tirez parti des collines, des rivières et des forêts pour construire des défenses naturelles. Les saisons changeantes vous forceront à vous adapter constamment.

: Tirez parti des collines, des rivières et des forêts pour construire des défenses naturelles. Les saisons changeantes vous forceront à vous adapter constamment. Gérez votre population : Des habitants heureux travaillent plus et se battent avec plus de détermination. Équilibrez le bien-être de votre peuple avec les besoins de votre économie et de votre armée.

Une guerre ancestrale : Capturez de nouvelles terres, récupérez la précieuse Pierre de Soleil et repoussez les forces de l'ombre pour résoudre l'ancienne guerre entre la lumière et les ténèbres.

Dark Deity 2, suite très attendue du tactical RPG acclamé par la critique Dark Deity, développé par Sword & Axe LLC en partenariat avec la plateforme de gestion de jeux indie.io, arrivera sur Nintendo Switch le 4 septembre 2025. Les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Après un lancement réussi sur PC, où il a obtenu une évaluation « Très positive » sur Steam, le titre fait ses débuts sur console en conservant tout ce qui a séduit les joueurs PC : pixel art soigné, batailles scénarisées et systèmes tactiques profonds. Cette version Switch inclut le système d’aptitudes amélioré, la flexibilité de progression des classes et un vaste ensemble d’options de personnalisation de campagne.

Dans cet opus, les joueurs prennent la tête de la Délégation Éternelle, menée par Gwyn et Riordian, descendants du héros du premier jeu. Le continent de Verroa, reconstruit avec soin après les événements du premier Dark Deity, est à nouveau menacé. Le Saint Empire Asverellien, avide d’expansion, voit dans ce territoire divisé une proie idéale. Les joueurs devront naviguer dans un contexte politique complexe, forger des alliances incertaines et affronter un empire puissant prêt à tout pour conquérir.

L’histoire, composée de 30 chapitres intégralement doublés, met en avant des performances notables, comme celle d’Allegra Clark (Apex Legends, Jujutsu Kaisen) dans le rôle de la reine Rashida, apportant une intensité particulière aux moments clés du récit. Avec 20 personnages jouables, 45 classes évolutives et un système d’aptitudes basé sur les synergies, Dark Deity 2 promet des affrontements où chaque décision tactique compte.

Le gameplay repose sur des combats tactiques au tour par tour où les capacités, l’équipement et les effets passifs peuvent radicalement transformer le rôle d’une unité sur le champ de bataille. En progressant, les héros tisseront des liens solides, mais les tensions et les choix difficiles pourront briser des amitiés et influencer le cours de la guerre. Les factions de Verroa sont déchirées, et il reviendra au joueur de décider qui soutenir et qui trahir, en sachant que chaque décision aura des répercussions sur les batailles à venir.

La rejouabilité est au cœur de l’expérience. Dark Deity 2 intègre dès sa sortie un système de randomisation complet inspiré des créations de la communauté, permettant d’altérer l’ordre de recrutement des unités, d’ajuster la difficulté via différents curseurs (statistiques, expérience, or, aptitudes) et de générer des campagnes uniques à chaque partie. Aucun scénario ne se répétera à l’identique, offrant ainsi aux fans et aux nouveaux venus des heures de stratégies renouvelées.

Dark Deity 2 sortira le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch et reste disponible dès maintenant sur PC via Steam, avec précommandes ouvertes sur le Nintendo eShop à partir du 14 août.

NIS America, Inc. a annoncé que Cladun X3, le nouvel épisode de la série de RPG d’action pixelisé Cladun, sortira en version numérique sur Nintendo Switch le 26 septembre 2025. Cette nouvelle aventure replonge les joueurs dans l’univers loufoque, mais exigeant, de la franchise, où combats frénétiques, personnalisation poussée et mécaniques uniques se combinent pour offrir une expérience à la fois intense et créative.

L’histoire transporte les joueurs à Arcanus Cella, lieu où des vilains venus des quatre coins du monde ont été convoqués pour participer à un death game impitoyable censé, ironiquement, servir la paix mondiale. Vous êtes l’un de ces vilains, et pour survivre, il faudra renforcer vos capacités, explorer des donjons mystérieux et vous allier à d’autres figures tout aussi maléfiques que vous. Les couloirs labyrinthiques de ces donjons regorgent de monstres féroces, de pièges mortels et de trésors cachés à conquérir. L’objectif ultime : devenir le plus grand mal de tous.

Cladun X3 conserve la marque de fabrique de la série : une personnalisation quasi totale. Du héros principal aux armes, en passant par la musique et même les villes, tout peut être modifié pour coller à votre style. Les joueurs pourront choisir parmi six types d’armes et dix classes (ou “jobs”), chacun disposant de statistiques uniques, d’armes de prédilection et de Magic Circles spécifiques. Ces cercles magiques, système signature de la franchise, permettent d’attribuer des personnages de soutien à des formations qui boostent les statistiques et confèrent de nouvelles aptitudes à un seul personnage contrôlé. Ces alliés passifs servent également de “boucliers humains” pour encaisser les coups à votre place.

Le contenu promet d’être varié avec :

Pixel Power : un gameplay hack’n’slash où l’on terrasse monstres et pièges dans des étages truffés de dangers, à la fois dans le mode histoire et dans les Ran-geons générés aléatoirement, véritables mines à trésors pour les joueurs intrépides.

Your Dungeon, Your Rules : un système de personnalisation complet permettant de créer son personnage, ses armes, ses villes et même ses morceaux de musique pour une expérience sur mesure.

: un système de personnalisation complet permettant de créer son personnage, ses armes, ses villes et même ses morceaux de musique pour une expérience sur mesure. Form a Circle : le fameux système Magic Circle qui rend chaque équipe unique, en transformant vos compagnons inactifs en sources de puissance ou en remparts vivants.

Avec sa direction artistique rétro, ses mécaniques profondément modulables et son humour décalé, Cladun X3 vise à séduire à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus. La sortie sur Nintendo Switch marquera un retour attendu pour une licence qui a su, au fil des épisodes, mêler nostalgie 8-bit et innovations de gameplay.

Gloomy Eyes, aventure horrifique douce-amère où le macabre se mêle au merveilleux, sortira sur Nintendo Switch le 12 septembre 2025. Co-produit par Untold Tales, ARTE France, Atlas V, 3dar et Be Revolution Gaming, et développé par Fishing Cactus, ce titre propose une expérience narrative et puzzle unique, servie par une direction artistique inspirée de l’univers de Tim Burton et une atmosphère envoûtante. Initialement sorti en 2020 en réalité virtuelle et récompensé au Festival d’Animation d’Annecy par le prix du Meilleur film VR, il revient dans une version adaptée aux consoles, cette fois sans casque, tout en conservant son charme visuel et narratif.

Le récit nous plonge dans un monde plongé dans une nuit éternelle, après que le soleil, lassé de la bêtise humaine, ait décidé de disparaître à jamais. Cette obscurité a réveillé les morts de leurs tombes, provoquant un conflit ouvert entre vivants et morts-vivants. C’est dans ce contexte que l’on suit deux protagonistes atypiques : Gloomy, un jeune zombie au grand cœur, et Nena, une humaine espiègle. Malgré les tensions entre leurs peuples, ils forgent un lien interdit et s’engagent dans une quête désespérée pour ramener la lumière du jour.

L’aventure se déroule au travers de dioramas méticuleusement façonnés, regorgeant de détails macabres et poétiques. Chaque décor peut être observé sous plusieurs angles, révélant des secrets et des énigmes environnementales à résoudre. Le jeu repose sur une mécanique de “self co-op”, permettant de contrôler tour à tour Gloomy et Nena, chacun disposant de capacités propres à utiliser intelligemment pour progresser.

Au fil de l’histoire, les joueurs découvriront une fable sombre mais touchante, traitant de thèmes tels que la solitude, la différence et l’amour au cœur d’un monde fracturé. L’ambiance visuelle et sonore, soutenue par la narration de Colin Farrell, enveloppe le joueur dans un univers à la fois lugubre et chaleureux, dépourvu de gore ou de sursauts horrifiques, mais riche en charme et en mélancolie.

Caractéristiques principales :

Contrôlez Gloomy et Nena, en alternant entre leurs compétences pour résoudre des énigmes ingénieuses.

Explorez des dioramas en 3D rotatifs, remplis de secrets, de pièges et de détails narratifs.

Plongez dans un univers artistique sombre et fantastique, signé Fernando Maldonado et Jorge Tereso.

Vivez une histoire émouvante sur le dépassement des différences, portée par une bande-son envoûtante et un style visuel unique.

Avec son mélange d’énigmes intelligentes, de narration poétique et de direction artistique marquante, Gloomy Eyes promet une aventure aussi étrange que captivante, où l’espoir brille même au cœur des ténèbres éternelles.

Platypus Reclayed, le remake en pâte à modeler du célèbre shoot’em up indépendant, sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre 2025. Développé par Claymatic Games et dirigé par le créateur original Anthiny Flack, ce projet ne se contente pas d’un simple lifting graphique : il s’agit d’une refonte complète, repensée de zéro et enrichie de nombreuses nouveautés pour offrir l’édition définitive de Platypus.

Sorti initialement en 2002, à une époque où le terme « jeu indépendant » n’était pas encore dans le vocabulaire courant, Platypus s’était démarqué par son style visuel unique en clay-animation, ses contrôles fluides et son gameplay précis. Il est rapidement devenu l’un des premiers succès critiques et commerciaux pour un jeu développé en solo, cultivant depuis plus de 20 ans une communauté fidèle qui continue de produire mods et fan arts.

Platypus Reclayed modernise l’expérience tout en conservant l’ADN qui a fait le succès de l’original. Les modèles et décors ont été entièrement recréés en pâte à modeler, photographiés en 4K grand écran et animés pour tirer parti du matériel actuel. Le jeu propose un nouveau niveau inédit, des versions remixées des stages existants avec des surprises, de nouveaux ennemis et armes, ainsi que des options de difficulté ajustables.

Côté modes de jeu, cette version introduit Practice pour s’entraîner librement et Score Attack, un défi en vie unique pour les amateurs de hardcore. Le multijoueur coopératif à deux joueurs en drop-in/drop-out fait également son apparition, permettant de rejoindre ou quitter la partie à tout moment. Pensé pour la communauté, le jeu a été conçu pour être facilement modifiable, offrant aux fans la possibilité de créer leurs propres aventures Platypus.

La bande-son emblématique est de retour, agrémentée de remixes haute qualité de thèmes inspirés des classiques des années 80, en partenariat avec C64audio.

Selon Anthiny Flack :

« Alors que l’industrie tend vers des jeux toujours plus complexes et longs, nous avons voulu prendre le chemin inverse : proposer un shoot’em up à un seul bouton, fun dès les premières secondes. Pas besoin d’apprendre des combinaisons compliquées ou de suivre un tutoriel interminable : on plonge directement dans l’action. Platypus Reclayed est conçu pour être apprécié aussi bien pendant une courte pause que lors de sessions plus longues. »

Avec ses graphismes en pâte à modeler d’une finesse inédite, son rythme frénétique et ses options pensées pour tous les niveaux de joueurs, Platypus Reclayed promet de séduire à la fois les nostalgiques et une nouvelle génération de pilotes de vaisseaux.

Kentum, le nouveau « 2D craftervania adventure » signé Tlon Industries et édité par V Publishing, arrivera sur Nintendo Switch courant 2025. Dans ce mélange d’exploration, de survie et de construction, vous incarnez Kent, un clone accompagné de ORB, un robot pragmatique au caractère bien trempé, dans un monde post-apocalyptique à la fois fascinant et hostile.

Votre mission : explorer, cataloguer et reconstruire les vestiges de la civilisation, tout en affrontant les créatures peu amicales qui hantent la planète. Bien que Kent puisse être cloné à l’infini, la mort reste un désagrément majeur qu’il vaut mieux éviter, d’autant plus qu’il faudra gérer la faim, les saisons et un environnement en perpétuel changement.

L’aventure repose sur une boucle de gameplay qui mêle exploration minutieuse et construction progressive :

Scanner et répertorier chaque plante, animal et minerai rencontré afin de mieux comprendre et exploiter les ressources du monde.

Transformer et assembler les matériaux récoltés, en partant d'outils rudimentaires pour évoluer vers de véritables usines automatisées capables de produire en masse.

les matériaux récoltés, en partant d’outils rudimentaires pour évoluer vers de véritables capables de produire en masse. Cultiver et élever vos propres sources de nourriture grâce à des fermes et vivariums, garantissant votre autonomie dans ce monde où la survie dépend aussi de vos talents culinaires.

La progression vous permettra d’aménager la base de vos rêves, optimisée par des systèmes automatisés pour que la production continue pendant vos expéditions. Ces dernières vous mèneront dans des environnements variés — jungles luxuriantes, ruines désolées, zones climatiques extrêmes — que vous pourrez parcourir avec style grâce à votre hoverboard, votre parapente, votre grappin et d’autres outils facilitant l’exploration.

Caractéristiques principales :

Monde vivant et évolutif : un écosystème riche en espèces, minerais et événements climatiques à documenter.

Construction évolutive : de simples ateliers artisanaux à des usines pleinement automatisées.

: de simples ateliers artisanaux à des usines pleinement automatisées. Survie nuancée : la mort n’est pas définitive, mais reste pénalisante. Gestion de la faim, des recettes et de la production alimentaire.

Exploration multi-biomes : jungles, ruines, zones arides… chacune avec ses propres ressources et dangers.

: jungles, ruines, zones arides… chacune avec ses propres ressources et dangers. Mobilité variée : hoverboard, parapente, grappin et autres moyens de déplacement.

Avec Kentum, Tlon Industries promet une expérience immersive mêlant créativité, gestion et exploration dans un monde à la fois poétique et impitoyable.

Battle of Rebels, le TPS primé développé par le studio indépendant NYX Digital et édité par Funbox Media Ltd, sortira officiellement le 28 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam, avec une version Xbox Series X prévue ultérieurement. Des éditions physiques accompagneront la sortie sur Switch et PS5. Ce titre marque une étape importante pour Funbox Media Ltd, puisqu’il s’agit de leur premier jeu multijoueur en ligne cross-plateforme.

Fruit de trois années de travail par un seul développeur, Battle of Rebels a déjà été salué par plusieurs prix prestigieux des Unreal Game Competitions, récompensant son innovation et sa maîtrise technique. Grâce aux serveurs Photon, le jeu propose des affrontements multijoueurs fluides entre joueurs du monde entier, quelle que soit leur plateforme.

Un univers de science-fiction post-apocalyptique

L’action se déroule dans un monde envahi par des aliens qui ont implanté des machines à cloner au cœur des villes. Ces dispositifs corrompent l’ADN humain, transformant la population en zombies. Pour les désactiver, les joueurs doivent :

Nettoyer la zone infestée de morts-vivants. Affronter et vaincre l’Alien Boss qui apparaît une fois la zone sécurisée. Récupérer la clé d’accès permettant de détruire la machine.

Le scénario solo raconte comment, après l’invasion, un virus mortel se propage sur Terre. Les armées unies de la planète échouent à stopper des envahisseurs technologiquement supérieurs, capables de créer des clones humains contrôlés. Alors que les lignes de défense cèdent, les survivants se retrouvent encerclés par ces “human aliens” et par les infectés. L’issue de la guerre reste incertaine, et l’avenir de l’humanité ne tient qu’à un fil.

Un gameplay libre et varié

Battle of Rebels laisse une grande liberté d’approche : collecter des ressources, combattre, piloter des véhicules ou drones, choisir ses armes et son style de jeu.

Modes et fonctionnalités :

Vue à la première ou troisième personne au choix.

au choix. Campagne solo : 5 niveaux offrant plusieurs heures de jeu.

Multijoueur en ligne cross-plateforme : affrontez des joueurs sur toutes les versions dans des arènes 2 contre 2.

: affrontez des joueurs sur toutes les versions dans des . Véhicules et drones : conduisez des chars ou contrôlez des drones pour prendre l’avantage.

Large arsenal : une panoplie d'armes variées à maîtriser.

: une panoplie d’armes variées à maîtriser. Récompenses : lauréat de l’Unreal Florida Game Competition.

Avec son mélange de combats nerveux, de science-fiction sombre et d’action coopérative ou compétitive, Battle of Rebels vise à séduire aussi bien les amateurs de campagnes scénarisées que les joueurs avides de batailles en ligne intenses.

ZOE Begone!, le bullet hell rétro et déjanté entièrement animé à la main, débarquera le 17 septembre 2025 sur PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Conçu par le développeur solo Retchy, le jeu propulse les joueurs dans la pellicule animée d’une héroïne pas comme les autres, bien décidée à retrouver sa tranquillité… quitte à réduire en poussière tout ce que l’Animateur lui envoie.

Une héroïne en colère contre son créateur

Vous incarnez Zoe, une héroïne de film animé des années 30 qui ne souhaite qu’une seule chose : faire une sieste. Mais lorsque l’Animateur commence à gribouiller le chaos dans son univers avec son pinceau et sa plume, elle n’a d’autre choix que de riposter. Grâce à ses réflexes dignes des grands shoot’em up, à ses dashs foudroyants et à une résistance absurde aux lois de la physique cartoon, Zoe se lance dans une bataille frénétique pour reprendre possession de sa bobine et éliminer les hordes d’ennemis fraîchement griffonnés.

Un hommage à l’animation et aux bornes d’arcade

Inspiré par les dessins sur pellicule des années 1930 — notamment les œuvres de Norman McLaren — et par l’âge d’or des shooters d’arcade, ZOE Begone! marie l’esthétique rétro dessinée à la main à des mécaniques d’action modernes. L’Animateur fait apparaître des vagues d’ennemis sous vos yeux, armé de son pinceau géant et de son stylo, tandis que le joueur doit esquiver des projectiles, éliminer des adversaires et briser les outils de son créateur. Le tout est pimenté d’un humour méta qui brise régulièrement le quatrième mur.

Les ennemis éclatent en éclaboussures d’encre, les vagues se succèdent à un rythme effréné, et chaque niveau se transforme en un véritable carnage artistique.

Objectif : chaos total et gros score

En plus de survivre, il faudra détruire les outils de l’Animateur, ramasser des pommes pour débloquer des armes et pouvoirs spéciaux, et enchaîner les combos pour viser le meilleur score possible.

Principales fonctionnalités

Animations 100% dessinées à la main dans un style années 30, pour une immersion visuelle unique.

dans un style années 30, pour une immersion visuelle unique. Gameplay bullet hell frénétique mêlant dashs, tirs et attaques spéciales dans des arènes envahies par les créations de l’Animateur.

Améliorations dynamiques : dépenser vos pommes pour obtenir de nouvelles armes, des bonus temporaires ou des capacités passives, avec un choix stratégique entre puissance immédiate ou investissement à long terme.

Rejouabilité infinie grâce à plusieurs modes de jeu, une grande variété de niveaux et des classements en ligne.

grâce à plusieurs modes de jeu, une grande variété de niveaux et des . Bande-son jazzy réactive qui accompagne chaque mouvement, tir et victoire.

Modes de jeu disponibles

Arcade : vaincre l'Animateur dans une campagne rythmée et intense.

Time Attack : battre l'Animateur avant que le temps ne s'écoule.

: battre l’Animateur avant que le temps ne s’écoule. Frame Trap : un boss rush prolongé contre toutes les créations les plus coriaces de l’Animateur.

Avec son mélange unique d’animation old-school, d’action effrénée et d’humour surréaliste, ZOE Begone! promet d’offrir un spectacle aussi jouissif à jouer qu’à regarder.