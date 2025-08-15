À quelques jours du gamescom 2025 (20-24 août, Cologne), l’une des annonces les plus attendues de l’événement vient de se préciser : Call of Duty: Black Ops 7, prochain opus de la célèbre licence d’Activision, ne sortira pas sur Nintendo Switch 2 lors de sa sortie mondiale. Une absence surprenante, surtout depuis l’accord signé en 2023 entre Microsoft et Nintendo garantissant la disponibilité des jeux Call of Duty sur les consoles de la firme japonaise pendant 10 ans.

Une révélation attendue au gamescom 2025

Teasé lors du Xbox Games Showcase 2025 en juin, Black Ops 7 sera officiellement dévoilé lors de la soirée d’ouverture du gamescom le 19 août. Activision y présentera un nouveau trailer et lancera les précommandes dès le lendemain, 20 août 2025. Le jeu est confirmé sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One, preuve qu’Activision continue de soutenir les consoles de précédente génération.

En revanche, aucune version Switch 2 n’a été annoncée pour le lancement, prévu le 14 novembre 2025. Si un portage ultérieur n’est pas exclu, aucune information officielle n’est venue confirmer cette possibilité pour l’instant.

Les raisons de cette absence

Cette décision interroge : pourquoi priver la Switch 2 du jeu à sa sortie alors qu’il arrive sur PS4 et Xbox One, techniquement moins puissantes ? Il pourrait s’agir d’un choix lié à l’optimisation technique, à un calendrier interne, ou simplement d’une stratégie commerciale visant à différer la sortie sur la console de Nintendo. Reste à voir si Activision annoncera une version plus tard, comme cela a pu être le cas par le passé pour d’autres licences.

Éditions physiques et prix

Bonne nouvelle pour les collectionneurs : contrairement à certains titres récents uniquement proposés en dématérialisé, Call of Duty: Black Ops 7 bénéficiera d’éditions physiques avec disque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le prix européen est fixé à 79,99 €, ce qui correspond au tarif habituel des AAA récents.

Les précommandes (physiques et numériques) ouvriront mercredi 20 août 2025, quelques heures après la présentation officielle.

