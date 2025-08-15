Nintendo a dévoilé le Top 15 mensuel des ventes de jeux payants sur l’eShop européen pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, couvrant la période du 1er au 31 juillet 2025. Ce classement ne prend pas en compte les titres Free-to-Play, les jeux obtenus via codes de téléchargement gratuits ou Game Vouchers, ni ceux qui étaient en promotion durant la période.
Nintendo Switch 2 : de grosses nouveautés au sommet
Le mois de juillet a vu l’arrivée de plusieurs poids lourds sur Switch 2, avec Donkey Kong Bananza qui s’empare directement de la première place dès sa sortie le 17 juillet, au prix de 69,99 €. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, lancé le 8 juillet, grimpe aussi immédiatement sur le podium à la deuxième position. En troisième place, Fast Fusion de Shin’en Multimedia continue de séduire, un mois après sa sortie.
Parmi les autres entrées notables, on retrouve Pokémon Friends (10ᵉ), sorti le 22 juillet, et le bundle Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (11ᵉ) disponible depuis le 24 juillet. Les classiques comme Minecraft et Nintendo Switch Sports confirment leur popularité, tandis que des titres déjà bien installés comme Mario Kart World et FANTASY LIFE i restent dans le Top 10 malgré la concurrence.
Classement complet Switch 2 :
- Donkey Kong Bananza – NEW
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – NEW
- Fast Fusion
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft
- FANTASY LIFE i: Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart World
- Pokémon Friends – NEW
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – NEW
- Deltarune
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- PATAPON 1+2 REPLAY – NEW
- Split Fiction
Nintendo Switch : Minecraft indétrônable
Sur la première génération de Switch, Minecraft continue de régner en maître, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Stardew Valley qui complète le podium. Super Mario Party Jamboree et Nintendo Switch Sports maintiennent une forte présence dans le Top 5, tandis que Among Us fait un retour remarqué en 9ᵉ position. Les incontournables Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Legends: Arceus et Super Mario Odyssey restent des valeurs sûres, même plusieurs années après leur sortie.
Classement complet Switch :
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Stardew Valley
- Super Mario Party Jamboree
- Nintendo Switch Sports
- Deltarune
- Date Everything!
- Animal Crossing: New Horizons
- Among Us – retour
- Wobbly Life
- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
- Pokémon Legends: Arceus
- Super Mario Odyssey
- Super Mario Bros. Wonder
- Poppy Playtime: Chapter 4
