Nintendo a dévoilé le Top 15 mensuel des ventes de jeux payants sur l’eShop européen pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, couvrant la période du 1er au 31 juillet 2025. Ce classement ne prend pas en compte les titres Free-to-Play, les jeux obtenus via codes de téléchargement gratuits ou Game Vouchers, ni ceux qui étaient en promotion durant la période.

Nintendo Switch 2 : de grosses nouveautés au sommet

Le mois de juillet a vu l’arrivée de plusieurs poids lourds sur Switch 2, avec Donkey Kong Bananza qui s’empare directement de la première place dès sa sortie le 17 juillet, au prix de 69,99 €. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, lancé le 8 juillet, grimpe aussi immédiatement sur le podium à la deuxième position. En troisième place, Fast Fusion de Shin’en Multimedia continue de séduire, un mois après sa sortie.

Parmi les autres entrées notables, on retrouve Pokémon Friends (10ᵉ), sorti le 22 juillet, et le bundle Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV (11ᵉ) disponible depuis le 24 juillet. Les classiques comme Minecraft et Nintendo Switch Sports confirment leur popularité, tandis que des titres déjà bien installés comme Mario Kart World et FANTASY LIFE i restent dans le Top 10 malgré la concurrence.

Classement complet Switch 2 :

Donkey Kong Bananza – NEW Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – NEW Fast Fusion Nintendo Switch 2 Welcome Tour Nintendo Switch Sports Minecraft FANTASY LIFE i: Nintendo Switch 2 Edition Super Mario Party Jamboree Mario Kart World Pokémon Friends – NEW Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – NEW Deltarune Cyberpunk 2077: Ultimate Edition PATAPON 1+2 REPLAY – NEW Split Fiction

Nintendo Switch : Minecraft indétrônable

Sur la première génération de Switch, Minecraft continue de régner en maître, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Stardew Valley qui complète le podium. Super Mario Party Jamboree et Nintendo Switch Sports maintiennent une forte présence dans le Top 5, tandis que Among Us fait un retour remarqué en 9ᵉ position. Les incontournables Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Legends: Arceus et Super Mario Odyssey restent des valeurs sûres, même plusieurs années après leur sortie.

Classement complet Switch :