Gérer un supermarché est devenu l’une des activités à la mode dans l’industrie vidéoludique, avec un nombre croissant de simulations qui débarquent dans les magasins en ligne. Les Danois de Crinkle Cut Games se faufilent dans cette manne en proposant cette fois-ci un pur jeu de gestion cosy et narratif, Discounty. Que nous donne cette expérience disponible sur l’eShop le 21 août 2025 à vingt euros ?

Petite précision : à cause d’un bug arrivé après plusieurs heures de jeu, nous n’avons pas pu terminer Discounty.

Un gameplay maîtrisé et addictif

Dans Discounty, nous débarquons à Blomkest, une ville abandonnée par ses habitants. Nous sommes invités par notre tante Magna à gérer une franchise d’une supérette de proximité, Discounty.

Le gameplay est simple et très addictif. Le jeu repose sur un système de journée : nous nous levons à six heures du matin, la supérette est ouverte de neuf à dix-sept heures et nous devons être au lit pour minuit pile.

La grande majorité de notre temps se passe dans notre boutique. Nous devons agencer les rayons et renflouer les stocks pour obtenir la boutique la plus tape-à-l’œil possible… mais qui reste bien organisée.

Notre boutique se divise en trois zones : la première est la boutique en elle-même, la partie où les clients viennent et vont pour faire leurs courses. La deuxième, située en arrière-boutique, est notre réserve, alors que la troisième permet à la fois de racheter les stocks, de récupérer la serpillière mais aussi de recycler les cartons usagés.

Il y a plusieurs meubles disponibles à placer dans notre magasin. D’un côté, nous pouvons placer plusieurs rayonnages de tailles, d’attraits et de types différents (pour le frais et le non-frais par exemple), et de l’autre, nous pouvons placer des sortes d’objets publicitaires qui vont forcer les clients à réaliser des achats impulsifs.

Chaque client qui rentre à Discounty possède sa propre liste de courses. Il devra acheter du soda, des spaghettis, des fruits, mais une devanture attrayante peut l’inciter à réaliser des achats impulsifs qui ne sont pas prévus originellement… et qui, bien gérés, peuvent doubler nos revenus.

Pendant la journée de travail, nous pouvons rajouter des produits manquants dans les rayonnages, nous pouvons nettoyer les saletés laissées par les clients, mais la grande majorité de notre temps sera en réalité derrière la caisse afin d’encaisser ses derniers.

Discounty propose une approche originale pour l’encaissement. Au début du jeu (nous pouvons améliorer notre scanner à terme), une maîtrise des tables de multiplication est requise pour encaisser rapidement les clients !

Une progression parfaitement distillée

Ces derniers vont venir avec, par exemple, six pommes qui se vendent à cinq pièces. Nous aurons la possibilité d’inscrire sur notre caisse enregistreuse 5×6 mais pour aller plus vite, nous pouvons directement noter 30 sur la machine.

Le gain de temps peut paraître minime de prime abord, mais sachant qu’un client heureux va attirer d’autres nouveaux clients, la maîtrise des tables de multiplication devient alors un talent très précieux.

À la fin de chaque journée, nous verrons les achats réalisés (séparés entre achats « normaux » et « impulsifs ») ainsi que le taux de satisfaction des clients : c’est lui qui impactera la venue ou non de nouvelles personnes.

Pour renflouer les stocks, c’est assez simple : il suffit de commander sur Internet et un livreur viendra immédiatement nous apporter les produits manquants. Cependant, ce dernier n’a pas le droit de sortir du camion, et c’est à nous d’aller récupérer les cartons pour les disposer dans l’arrière-boutique.

Discounty propose d’ailleurs là encore un système innovant et bien pensé avec les cartons usagers. Une fois que nous vidons nos stocks, il faut aller recycler nos cartons dans une machine située au fond de la boutique. Le déchet peut ensuite être jeté pour rapporter quelques piécettes… Le recyclage n’a jamais été aussi lucratif !

Toutes les fournitures de notre magasin ne se trouvent d’ailleurs pas sur Internet. Dans Discounty, nous devons aller récupérer quelques produits chez des fournisseurs « locaux » (peut-on dire que l’usine est un fournisseur local ?) qui se trouvent en quantité hebdomadaire limitée.

Nous pouvons par exemple récupérer du fromage chez le fermier, du poisson frais chez le pêcheur, du dentifrice à l’usine, et en fonction de nos ventes, nous pourrons améliorer notre niveau avec le fournisseur. Nous pourrons avoir des avantages, comme des stocks plus grands, mais nous pouvons aussi améliorer durablement le niveau avec lui pour qu’il puisse nous fournir de nouveaux produits.

Une histoire avec des thématiques intéressantes

Nous avons aussi des quêtes quotidiennes et hebdomadaires données par la maison-mère de Discounty qui nous permettent d’obtenir des points pour améliorer notre boutique. Nous aurons par exemple des nouveaux produits plus rentables (comme la laitue ou les bananes).

Mais ce n’est pas tout ! Outre le fait que nous n’avons abordé le gameplay qu’en surface (nous pourrions vous parler des publicités par exemple), Discounty propose une expérience qui mélange à la fois une gestion assez complète mais aussi toute une narration avec des personnages à rencontrer et des quêtes à réaliser.

Nous allons, au fil de notre progression, comprendre ce qui se passe à Blomkest, comprendre quelles sont les réelles motivations de tante Magna, rencontrer l’hostilité des habitants face à notre agrandissement, et résoudre les mystères qui entourent toute cette communauté.

Nous avons adoré Discounty, son gameplay à la fois classique et novateur, son histoire aux dialogues parfois longuets mais aux thématiques intéressantes, et nous avons joué avec un plaisir non feint pendant toute la durée du test.

Le jeu est parfois répétitif (après tout, la vie d’un supermarché n’est pas la plus aventureuse qui soit), mais les développeurs ont réussi à insuffler des nouveautés bien dosées pour qu’on ait envie d’enchaîner les journées.

Mais un bug frustrant qui a bloqué notre partie au milieu

Nous radotons mais Discounty est une expérience réussie pour tous les amoureux de jeu de gestion et d’aventure cosy. Nous aurions pu le recommander les yeux fermés… Si nous n’avions pas eu un bug en milieu de partie qui nous a empêché de progresser.

Une quête pour faire améliorer le niveau du pêcheur a freezé notre partie. « Heureusement », après avoir discuté avec d’autres testeurs, il semble que nous soyons les seuls à avoir eu cette mésaventure et donc que le bug s’active sous certaines conditions. Nous aurions voulu vous dire qu’un patch était prévu, mais nous n’avons reçu aucune réponse concluante de l’éditeur.

C’est vraiment dommage, car comme susmentionné, Discounty est une vraie pépite et nous aurions certainement terminé l’aventure avec grand plaisir sans ce bug. Dès lors, nous ne savons pas si nous recommandons Discounty. Le bug est présent mais n’est visiblement pas dans toutes les parties donc à vous de voir… Êtes-vous prêts à jouer à la loterie ?

La durée de vie théorique pour vingt euros est excellente, avec des heures et des heures de ventes prévues pour arriver au bout de l’aventure. Les graphismes sont très bons, avec un pixel art coloré et plein de vie. Nous avons beaucoup apprécié la direction artistique, la ville de Blomkest, le design des personnages, mais aussi notre supérette qui forment un ensemble cohérent.

La bande-son est aussi très bonne, avec certes des très belles pistes variées, dynamiques, qui apportent un petit plaisir pour les oreilles en jouant. Le sound design est lui aussi réussi avec des personnages qui parlent à la Animal Crossing et qui donnent un petit plus aux dialogues.

Nous vous joignons une vidéo d’une quarantaine de minutes enregistrée par nos soins au début de l’aventure.