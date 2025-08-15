NIS America profite du mois d’août pour lancer une vague de promotions particulièrement généreuses sur l’eShop Nintendo, avec des réductions pouvant atteindre -92%. C’est notamment le cas de Destiny Connect: Tick-Tock Travelers, qui passe de 39,99 € à seulement 2,99 €. Ces offres sont valables jusqu’au 17 août 2025.
Parmi les titres mis en avant, on retrouve Reynatis (test disponible ici), un RPG sorti il y a moins d’un an et proposé à 41,99 € au lieu de 59,99 €. Les amateurs de jeux de rôle à petit prix pourront également se tourner vers Destiny Connect: Tick-Tock Travelers (notre test), qui bénéficie de la plus forte remise de cette sélection. Les fans de puzzles et de roguelike peuvent aussi profiter de l’offre sur Touhou Genso Wanderer Reloaded, en baisse à 7,49 € au lieu de 49,99 €. Enfin, impossible de ne pas citer Ys X: Nordics (notre test), apprécié pour son action-RPG dynamique, et désormais disponible à 44,99 € au lieu de 59,99 €.
Voici la liste complète des promotions NIS America :
- Crystar – 17,49 € (au lieu de 49,99 €)
- Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – 2,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Fallen Legion: Rise to Glory – 3,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Giraffe and Annika – 8,99 € (au lieu de 29,99 €)
- Kamiwaza: Way of the Thief – 7,99 € (au lieu de 39,99 €)
- La-Mulana – 4,99 € (au lieu de 14,99 €)
- La-Mulana 2 – 9,99 € (au lieu de 24,99 €)
- Lapis x Labyrinth – 7,49 € (au lieu de 29,99 €)
- Monark – 20,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Process of Elimination – 17,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Reynatis – 41,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Shadow Corridor – 5,24 € (au lieu de 14,99 €)
- SNK 40th Anniversary Collection – 13,99 € (au lieu de 39,99 €)
- The Alliance Alive HD Remastered – 12,49 € (au lieu de 49,99 €)
- The Caligula Effect 2 – 24,99 € (au lieu de 49,99 €)
- The Caligula Effect: Overdose – 17,49 € (au lieu de 49,99 €)
- Touhou Genso Wanderer Reloaded – 7,49 € (au lieu de 49,99 €)
- Touhou Kobuto V: Burst Battle – 4,49 € (au lieu de 19,99 €)
- void tRrLM(); //Void Terrarium – 7,49 € (au lieu de 24,99 €)
- World’s End Club – 15,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Yomawari: The Long Night Collection – 13,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Ys X: Nordics – 44,99 € (au lieu de 59,99 €)
