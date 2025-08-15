NIS America profite du mois d’août pour lancer une vague de promotions particulièrement généreuses sur l’eShop Nintendo, avec des réductions pouvant atteindre -92%. C’est notamment le cas de Destiny Connect: Tick-Tock Travelers, qui passe de 39,99 € à seulement 2,99 €. Ces offres sont valables jusqu’au 17 août 2025.

Parmi les titres mis en avant, on retrouve Reynatis (test disponible ici), un RPG sorti il y a moins d’un an et proposé à 41,99 € au lieu de 59,99 €. Les amateurs de jeux de rôle à petit prix pourront également se tourner vers Destiny Connect: Tick-Tock Travelers (notre test), qui bénéficie de la plus forte remise de cette sélection. Les fans de puzzles et de roguelike peuvent aussi profiter de l’offre sur Touhou Genso Wanderer Reloaded, en baisse à 7,49 € au lieu de 49,99 €. Enfin, impossible de ne pas citer Ys X: Nordics (notre test), apprécié pour son action-RPG dynamique, et désormais disponible à 44,99 € au lieu de 59,99 €.

Voici la liste complète des promotions NIS America :