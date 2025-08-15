Mine de rien, le temps passe vite et la fin des grandes vacances se rapprochent. Encore quelques semaines pour se détendre et profiter de quelques pépites à petit prix. Voici notre sélection hebdomadaire, avec, nous l’espérons, des jeux qui vous séduiront !

Justice Sucks

4,99€ au lieu de 19,99€

Pour commencer, voici Justice Sucks, disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 27 août.

Justice Sucks est un jeu d’infiltration et d’action au gameplay complet et addictif ! En plus de ça, le jeu est un modèle d’humour second degré qui risque de bien vous amuser. Il y a aussi des graphismes variés, colorés et une superbe bande-son. Bref, Justice Sucks est un must have et nous lui avions mis la note très haute de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Nova Lands

9,99€ au lieu de 19,99€

Nous vous recommandons ensuite Nova Lands, disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 8 septembre.

Nova Lands est un jeu d’automatisation un peu comme Forager dans lequel nous accumulons les ressources et les usines afin de découvrir de nouvelles îles ! C’est un jeu long au démarrage mais vraiment addictif une fois qu’on est lancé. Notre testeuse lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

UnMetal

4,24€ au lieu de 16,99€

Un classique très souvent en promotion mais qui est toujours une valeur sûre. UnMetal est actuellement disponible sur l’eShop à 4,24€ au lieu de 16,99€ jusqu’au 27 août.

UnMetal est une parodie de la licence Metal Gear vraiment réussie. Le jeu possède un humour absurde très réussi qui réussit à amuser les joueurs pendant toute la durée du jeu ! Nous avions adoré ce jeu et notre testeur aussi : il lui avait mis la très belle note de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret

5,99€ au lieu de 14,99€

Le prix du jeu continue de diminuer ! Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est disponible sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 7 septembre !

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est une magnifique pépite aventure développée par un seul homme ! Le concept est simple ; il faudra résoudre les cent puzzles qui constituent le jeu. Au tour par tour, nous allons devoir établir une stratégie afin de vaincre les ennemis et résoudre les énigmes ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici (ou regarder la vidéo juste là !)

ITTA

2,21€ au lieu de 14,79€

Nous terminons avec un jeu au prix vraiment petit. ITTA est sur l’eShop à 2,21€ au lieu de 14,79€ jusqu’au 20 août !

En plus d’avoir une magnifique direction artistique, ITTA se démarque par son gameplay exigeant et réussi. Dans ce shooter boss rush assez court (5 à 7 heures en durée de vie), vous allez enchaîner les ennemis aux patterns variés qui mettront vos talents à l’épreuve ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.