Mine de rien, le temps passe vite et la fin des grandes vacances se rapprochent. Encore quelques semaines pour se détendre et profiter de quelques pépites à petit prix. Voici notre sélection hebdomadaire, avec, nous l’espérons, des jeux qui vous séduiront !
Justice Sucks
Pour commencer, voici Justice Sucks, disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 27 août.
Justice Sucks est un jeu d’infiltration et d’action au gameplay complet et addictif ! En plus de ça, le jeu est un modèle d’humour second degré qui risque de bien vous amuser. Il y a aussi des graphismes variés, colorés et une superbe bande-son. Bref, Justice Sucks est un must have et nous lui avions mis la note très haute de 9 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
Nova Lands
Nous vous recommandons ensuite Nova Lands, disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 8 septembre.
Nova Lands est un jeu d’automatisation un peu comme Forager dans lequel nous accumulons les ressources et les usines afin de découvrir de nouvelles îles ! C’est un jeu long au démarrage mais vraiment addictif une fois qu’on est lancé. Notre testeuse lui avait mis la note de 8 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
UnMetal
Un classique très souvent en promotion mais qui est toujours une valeur sûre. UnMetal est actuellement disponible sur l’eShop à 4,24€ au lieu de 16,99€ jusqu’au 27 août.
UnMetal est une parodie de la licence Metal Gear vraiment réussie. Le jeu possède un humour absurde très réussi qui réussit à amuser les joueurs pendant toute la durée du jeu ! Nous avions adoré ce jeu et notre testeur aussi : il lui avait mis la très belle note de 8,7 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret
Le prix du jeu continue de diminuer ! Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est disponible sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 7 septembre !
Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est une magnifique pépite aventure développée par un seul homme ! Le concept est simple ; il faudra résoudre les cent puzzles qui constituent le jeu. Au tour par tour, nous allons devoir établir une stratégie afin de vaincre les ennemis et résoudre les énigmes ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.
Vous pouvez lire notre ici (ou regarder la vidéo juste là !)
ITTA
Nous terminons avec un jeu au prix vraiment petit. ITTA est sur l’eShop à 2,21€ au lieu de 14,79€ jusqu’au 20 août !
En plus d’avoir une magnifique direction artistique, ITTA se démarque par son gameplay exigeant et réussi. Dans ce shooter boss rush assez court (5 à 7 heures en durée de vie), vous allez enchaîner les ennemis aux patterns variés qui mettront vos talents à l’épreuve ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,2 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
