Dans le paysage vidéoludique, certains jeux émergent non seulement par leur gameplay, mais aussi par la profondeur du message qu’ils véhiculent. ITTA, développé par le studio indépendant Glass Revolver et publié par Armor Games Studios, est l’une de ces œuvres qui marquent l’esprit. Avec son mélange de boss rush intense et d’exploration contemplative, ITTA plonge les joueurs dans un univers sombre mais teinté d’espoir. Inspiré par des thèmes de perte et de résilience, ce jeu offre une aventure à la fois difficile et poétique, où la lumière se trouve même dans les moments les plus sombres.

ITTA est le fruit de Jacob Williams, créateur derrière le studio Glass Revolver. Développé presque entièrement en solo, ce jeu est imprégné des expériences personnelles de Williams, qui a conçu ITTA en réponse à des moments de crise émotionnelle. Cette démarche confère au jeu une authenticité et une profondeur qui résonnent une fois la manette en main.

Un voyage lumineux à travers les ténèbres

Dans ITTA, vous incarnez une jeune fille nommée (surprise) Itta, qui se réveille au milieu des cadavres de sa famille. Oui, le ton est vite donné. Accompagnée par l’esprit d’un chat mystérieux qui semble avoir été invoqué par Koki, notre chat qui a connu le même sort que nos parents, Itta part à la recherche de réponses dans un monde énigmatique et souvent hostile. Notre demoiselle cherche surtout sa maman, qui est peut-être encore en vie, elle n’était pas présente lors du réveil d’Itta.

Le récit est ponctué de rencontres avec des personnages étranges, chacun ayant une histoire à raconter ou un rôle à jouer dans l’univers dévasté du jeu. L’histoire aborde des thèmes universels tels que la perte, la survie, et la capacité de trouver de l’espoir même lorsque tout semble perdu. La narration minimaliste et peu verbeuse invite le joueur à interpréter les événements, renforçant le lien émotionnel avec Itta et son périple.

Dans les faits, ITTA est un boss rush mélangé à une exploration. Le but principal est de vaincre une série de boss redoutables disséminés dans le monde du jeu, chacun représentant une étape cruciale du voyage d’Itta. Ces affrontements exigent des réflexes rapides et une compréhension des mécaniques (pattern) uniques de chaque adversaire. Entre ces combats, le jeu offre des moments plus calmes d’exploration et de découverte, permettant aux joueurs de se reposer tout en approfondissant leur compréhension de l’univers.

Le gameplay d’ITTA se divise donc clairement en deux parties :

Les combats de boss

Ces affrontements constituent le cœur du jeu. Chaque boss est unique, avec des motifs d’attaque variés et des designs visuellement saisissants. Armée d’un revolver, Itta doit esquiver les projectiles tout en cherchant des opportunités pour riposter. Les combats sont exigeants et nécessitent une maîtrise des contrôles, mais le jeu propose également un mode invincibilité pour ceux qui souhaitent se concentrer sur l’histoire (voir en fin d’article).

L’exploration

Entre deux combats de boss qui vous ont fait suer du sang, ITTA invite les joueurs à explorer un monde étrange et mélancolique. Ces moments permettent de découvrir des secrets, d’interagir avec des personnages énigmatiques, et de résoudre de petites énigmes environnementales. C’est aussi une pause cérébrale entre deux boss exigeants, et ce n’est vraiment pas de trop. Cette alternance entre intensité et calme crée un rythme équilibré et immersif.

Les contrôles de ITTA sont simples mais précis, ce qui est essentiel dans un jeu où les combats de boss demandent rapidité et précision. Sur Nintendo Switch, les joysticks et les boutons répondent parfaitement, rendant les esquives et les tirs fluides. Le jeu offre également une personnalisation des commandes, permettant à chaque joueur d’ajuster l’expérience à ses préférences. Attention, comme souvent, le jeu ne propose pas de contrôle au tactile de l’écran.

Une poésie visuelle en pixel art

Côté graphique, ITTA se distingue par son style en pixel art détaillé et adapté au thème du jeu. Les environnements, sombres, sont remplis de petites touches de lumière et de couleurs qui apportent un contraste qui capte l’œil. Chaque boss est conçu de manière assez frappante, avec des animations fluides et visuellement impressionnantes. Les paysages, qui varient entre des ruines, des forêts désolées et des cavernes, contribuent à renforcer l’atmosphère mystérieuse du jeu.

La musique d’ITTA, composée par Chris Miller, est un mélange envoûtant de mélodies éthérées et de sons ambients. Les morceaux accompagnent parfaitement les différentes phases du jeu : des pistes intenses pour les combats de boss et des mélodies plus calmes pour les moments d’exploration. Les effets sonores sont tout aussi réussis, rendant chaque tir, chaque esquive et chaque interaction immersifs.

Avec une durée de vie d’environ 5 à 7 heures, ITTA n’est pas un jeu long. Cependant, sa rejouabilité réside dans son défi : les joueurs peuvent revenir pour affronter les 18 boss avec des approches différentes ou pour découvrir tous les secrets cachés dans le monde du jeu. Pour ceux qui recherchent une expérience intense mais concise, ITTA est parfaitement calibré. Des gigantesques golems anciens aux horreurs carnassières, le voyage d’Itta la poussera dans ses derniers retranchements, tout comme vous.

ITTA se démarque par son mélange entre l’action frénétique exigée par les boss et une narration calme voire presque introspective. Bien qu’il puisse ne pas convenir à tous les joueurs, notamment ceux qui préfèrent des jeux plus dynamiques dans leur approche, il est une véritable perle pour les amateurs de boss rush et d’expériences narratives différentes.

Si vous n’êtes pas un grand adapte de la difficulté, ITTA propose deux options d’accessibilité : le multiplicateur de dégâts ou l’invincibilité. Comme leurs noms l’indiquent, ils facilitent grandement le jeu et permettent à tous de finir l’histoire du jeu jusqu’à la fin, qui mérite d’être découverte.

Itta est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch.