À vos marques ! Avec une nouvelle bande-annonce de lancement, plus de 160 000 souhaits et les éloges de la presse, OFF est prêt à faire un tabac !

Fangamer et Mortis Ghost adaptent OFF aux plateformes modernes avec une version remaniée qui reste fidèle à la vision originale, des contributions de compositeurs primés et de tout nouveaux boss conçus par Mortis lui-même.

OFF est désormais disponible sur Nintendo Switch et Steam, et les éditions physiques pour Nintendo Switch sont attendues au premier trimestre 2026. La version numérique d’OFF coûtera €14,79 (ou l’équivalent dans la devise locale) et bénéficiera d’une réduction de 15 % pendant une semaine sur Steam et le Nintendo eShop.

Depuis près de deux décennies, OFF est bien plus qu’un simple jeu : il a été une source d’inspiration créative pour d’innombrables développeurs indépendants, façonnant le ton, le style et l’ambition de certains des RPG indépendants les plus connus. Son atmosphère envoûtante, sa narration non conventionnelle et son univers résolument étrange ont laissé leur empreinte sur tout, des aventures d’horreur minimalistes aux expériences narratives surréalistes.

Cette version réinventée n’est pas seulement l’occasion de revivre un classique culte sur les plateformes modernes, c’est aussi l’opportunité pour une nouvelle génération de purifier les zones avec Le Batteur et de voyager dans un monde bizarre et monochrome où la réalité semble juste un peu… OFF.