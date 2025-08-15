Pokémon Legends: Z-A a profité du Pokémon World Championships pour offrir à certains joueurs une première prise en main, révélant ainsi de nouveaux détails sur la Méga-Évolution et un aperçu de la carte de Illumis (Lumiose City). Cette mécanique phare, introduite dans Pokémon X et Y, fait son grand retour avec quelques ajustements majeurs et même de nouvelles Méga-Évolutions inédites.

Comment fonctionne la Méga-Évolution dans Pokémon Legends: Z-A

Accumulation d’énergie : lorsque votre Pokémon inflige des dégâts, le Pokémon adverse laisse tomber des orbes d’ Énergie Méga .

: lorsque votre Pokémon inflige des dégâts, le Pokémon adverse laisse tomber des orbes d’ . Interaction du dresseur : c’est au joueur de ramasser ces orbes pour remplir la Jauge Méga .

: c’est au joueur de pour remplir la . Activation : une fois la jauge pleine, il suffit d’appuyer sur le stick droit pour déclencher la Méga-Évolution.

: une fois la jauge pleine, il suffit d’appuyer sur le pour déclencher la Méga-Évolution. Utilisations multiples : vous pouvez méga-évoluer plusieurs fois dans un même combat , à condition de récupérer à nouveau assez d’énergie.

: vous pouvez méga-évoluer , à condition de récupérer à nouveau assez d’énergie. Durée limitée : la Jauge Méga diminue lentement avec le temps, mais il est possible de la recharger en infligeant encore des dégâts et en collectant des orbes.

Le titre introduira aussi des Pokémon Méga-Évolués sauvages qui ne cibleront pas seulement votre équipe… mais vous directement. Dans ces situations, l’esquive sera cruciale, car votre personnage pourra subir des dégâts et même mourir. Les impressions sur place confirment que le jeu est plus difficile que les précédents épisodes de la franchise.

Autres nouveautés et différences avec Légendes Pokémon : Arceus

Objets tenus : de retour dans Z-A, mais avec un temps de recharge pour chaque objet.

: de retour dans Z-A, mais avec un pour chaque objet. Absence de talents : comme dans Arceus, les Pokémon ne disposent pas de capacités spéciales.

: comme dans Arceus, les Pokémon ne disposent pas de capacités spéciales. Natures conservées : elles influencent toujours les statistiques, et un magasin vendra des Aromates (Mints) pour les modifier.

En plus de ces informations sur le système de combat, les visiteurs ont pu découvrir un premier aperçu de la carte d’Illumis, laissant entrevoir une ville plus vaste et plus détaillée que dans Pokémon X et Y, avec un design optimisé pour l’exploration à pied et à dos de monture.

Avec ses ajustements au système de Méga-Évolution, ses nouvelles menaces et ses mécaniques hybrides entre action et stratégie, Pokémon Legends: Z-A promet une expérience plus intense et dynamique que jamais.