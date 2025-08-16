La célèbre franchise musicale d’Ubisoft pourrait bien se préparer à faire danser la prochaine génération de joueurs. Annoncé début août lors d’un Nintendo Direct, Just Dance 2026 Edition n’avait jusque-là été confirmé que sur la Nintendo Switch actuelle. Pourtant, un nouvel indice laisse entrevoir une sortie également sur Switch 2 : le classement officiel de l’ESRB mentionne les deux consoles comme plateformes de lancement.

Ubisoft n’a pas encore officialisé cette version nouvelle génération, mais il serait surprenant que l’organisme de classification liste une console sans certitude. Reste à savoir pourquoi la Switch 2 n’a pas été évoquée durant le Direct, et si son édition sortira simultanément avec la version Switch déjà datée au 14 octobre 2025. Des précisions devraient être communiquées prochainement.

En attendant, l’éditeur a déjà dévoilé une partie du contenu de cette nouvelle édition. Just Dance 2026 proposera 40 chansons inédites, mêlant tubes récents, classiques intemporels et morceaux incontournables de la pop culture. Parmi les titres confirmés figurent “APT.” de ROSÉ & Bruno Mars, “Houdini” de Dua Lipa, “Counting Stars” de OneRepublic, “Hung Up” de Madonna, ou encore “All Star” de Smash Mouth. D’autres morceaux seront annoncés d’ici la sortie.

Côté nouveautés, un tout nouveau Mode Fête en coopération fera son apparition, apportant des variantes ludiques et imprévisibles aux sessions de danse entre amis. Les modes phares de la série seront également de retour : jusqu’à six joueurs pourront partager la piste en multijoueur local, le Workout Mode permettra de se dépenser tout en s’amusant, et le Challenge Mode donnera l’occasion d’affronter ses proches pour prouver qui a les meilleurs pas.