À chaque sortie de nouvelle console, certains jeux se démarquent par leur approche originale, exploitant les fonctionnalités innovantes du hardware. Chillin’ by the Fire fait partie de ces titres qui accompagnent le lancement de la Nintendo Switch 2, misant sur le GameShare et une ambiance détendue pour offrir une expérience unique. Développé par Oink Games, connu pour ses jeux de société numériques comme Scout ou A Fake Artist Goes to New York, ce simulateur de feu de camp propose une aventure minimaliste mais étonnamment engageante, surtout entre amis.

Oink Games est un studio japonais spécialisé dans les jeux sociaux, aussi bien physiques que numériques. Leur philosophie repose sur des mécaniques simples mais profondes, favorisant les interactions entre joueurs. Avec Chillin’ by the Fire, ils transposent leur savoir-faire dans un univers virtuel où l’objectif est de créer et entretenir un feu de camp, tout en partageant un moment convivial.

Entre relaxation et mini-défis

Il n’y a pas vraiment d’histoire à proprement parler dans Chillin’ by the Fire. Le jeu se concentre sur une expérience contemplative et sociale : construire, entretenir et faire durer un feu de camp dans différents environnements. Que ce soit en solo ou en multijoueur (jusqu’à quatre joueurs), l’idée est de se détendre tout en gérant les flammes, avec une touche de puzzle et de stratégie.

Le gameplay repose sur plusieurs mécaniques : il faut d’abord ramasser le bois éparpillé autour du feu, puis le couper en morceaux plus ou moins gros à l’aide d’une hachette et d’un billot. Les bûches doivent ensuite être disposées intelligemment pour alimenter les flammes. Si le feu faiblit, un souffleur permet de l’attiser. Enfin, les joueurs peuvent griller des marshmallows, avec un succès parfois mitigé puisqu’il est très facile de les carboniser.

En mode normal, l’approche est très relaxante, mais des modes survie / défi ajoutent une couche de difficulté avec des contraintes comme le vent ou un temps limité. Les succès intégrés (comme maintenir un feu pendant une durée précise) apportent aussi un but à atteindre pour les joueurs « compétitifs ».

Les commandes sont simples et intuitives : on utilise des pinces pour attraper le bois, une hachette pour le découper et un souffleur pour contrôler l’intensité des flammes. Cependant, certains joueurs pourraient regretter l’absence de réassignation des touches, ce qui peut poser problème à certains profils, ainsi qu’une précision parfois approximative lors de l’empilement des bûches, qui ont tendance à se superposer malgré les intentions du joueur.

Une ambiance Lo-Fi apaisante

Le jeu mise sur une esthétique minimaliste mais chaleureuse, avec des décors naturels épurés et des effets de lumière réalistes pour les flammes. La bande-son, très lo-fi et relaxante, renforce l’ambiance zen. Rien de révolutionnaire, mais l’ensemble est cohérent et agréable.

La durée de vie varie selon l’approche. En solo, l’expérience peut paraître un peu limitée, même si les défis et succès permettent de prolonger le plaisir. En multijoueur, le jeu révèle tout son potentiel, notamment grâce au GameShare qui permet à un joueur possédant le titre d’inviter jusqu’à trois amis. Les suggestions de discussion accessibles via la croix directionnelle facilitent les échanges, tandis que les options de personnalisation, comme les hachettes décoratives ou les instruments de musique, apportent une touche supplémentaire de fun.