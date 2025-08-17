Pokémon Legends: Arceus avait ouvert la voie en 2022 avec une formule renouvelée qui avait séduit de nombreux joueurs en donnant un souffle nouveau à la franchise. Trois ans plus tard, c’est Pokémon Legends: Z-A qui prend le relais et qui s’est dévoilé à l’occasion d’une démo jouable sur Nintendo Switch 2 durant les Pokémon World Championships. Cette première prise en main de NintendoLife en vidéo permet déjà d’identifier les grandes lignes de ce que sera le prochain épisode de la série.

Je vous fait ici un petit résumé des informations :

La démonstration était divisée en deux segments distincts. Le premier proposait aux joueurs de s’aventurer dans une zone de combat urbaine. L’objectif était d’affronter un maximum de dresseurs, avec la possibilité de les attaquer par surprise afin de bénéficier d’un avantage initial. Cette approche reprend les mécaniques d’infiltration déjà présentes dans Legends: Arceus, mais le système de combat marque une rupture majeure. Le joueur contrôle désormais son avatar en temps réel, peut esquiver, courir et utiliser des objets, tandis que les Pokémon restent à proximité et exécutent les attaques choisies dans un menu rapide. Chaque capacité dispose d’un temps de recharge, ce qui introduit une dimension stratégique nouvelle, plus dynamique et plus exigeante que le tour par tour traditionnel.

Le second segment mettait en scène une poursuite de Zygarde sous sa forme canine dans les rues et sur les toits d’une ville. Sur le plan technique, le titre affichait une fluidité constante à 60 images par seconde et montrait une nette amélioration graphique par rapport à Legends: Arceus, même si quelques effets de pop-in pouvaient être observés. Le choix d’un environnement urbain constitue un changement notable, contrastant avec les vastes paysages naturels qui avaient contribué au charme du précédent volet. Ce parti pris artistique pourra diviser, mais confirme la volonté de Game Freak de diversifier ses cadres narratifs et l’expérience de jeu.

La démonstration se concluait par un affrontement contre un Absol capable de méga-évoluer. Cette séquence servait d’introduction à la mécanique de Méga-Évolution, réintroduite dans ce nouvel opus. Pour déclencher cette transformation, le joueur doit accumuler de l’énergie Mega libérée pendant les combats, puis l’activer afin d’augmenter la puissance et la vitesse de son Pokémon. Le combat, soutenu par l’aide d’un Lucario allié, mettait en avant une gestion fine des ressources et des objets, ces derniers étant soumis à un temps de recharge, ce qui limite les abus et maintient une certaine tension.

Ces premiers éléments laissent entrevoir une volonté claire de renouveler la série. Pokémon Legends: Z-A semble s’orienter vers une approche plus dynamique et plus moderne, tout en conservant certaines bases posées par Legends: Arceus. Si des interrogations subsistent quant à l’intérêt d’un cadre urbain sur la durée et à la présence éventuelle de fonctionnalités multijoueur, les impressions générales tirées de cette démo confirment que la franchise cherche à franchir une nouvelle étape dans sa manière d’aborder l’action et les combats.