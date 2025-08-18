Quelle est cette présence qui rôde dans les ténèbres ? Préparez-vous à libérer la puissance du Shinobi pour affronter des boss légendaires dans le niveau SEGA® Villains Stage de SHINOBI: Art of Vengeance™ !

Le premier challenger à faire face à Joe Musashi est Dr. Eggman, le génie maléfique venu de la série Sonic the Hedgehog™. Précommandez dès maintenant l’édition Digital Deluxe de SHINOBI: Art of Vengeance pour économiser 10 % et débloquer le SEGA Villains Stage à sa sortie début 2026.

Plus d’ennemis légendaires seront dévoilés au fil du temps. Restez connectés pour ne rien manquer !

En plus du teaser de ce DLC, SEGA a d’autres surprises à partager pour préparer le lancement de SHINOBI: Art of Vengeance, le 29 août 2025.

Young Dirty Bastard x SHINOBI: Art of Vengeance

Les fans de SHINOBI et de hip-hop peuvent profiter d’une nouvelle musique originale signée Youg Dirty Bastard (YDB) du Wu Legacy, fils d’Ol’ Dirty Bastard de l’illustre Wu-Tang Clan. Inspiré par SHINOBI, « The Path Just Begun » est un titre original qui sortira le 21 août sur les principales plateformes musicales. Concomitamment à cette sortie, SEGA dévoilera une vidéo qui mêle la musique et les paroles de YDB à des séquences de gameplay explosives tirées de SHINOBI: Art of Vengeance. Ne manquez pas la sortie de la chanson et de la bande-annonce plus tard dans la semaine !

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans le style ninja et célébrer la licence SHINOBI, la marque de vêtement d’YDB, Dirty Magic, a récemment sorti une collection dédiée à SHINOBI. Les t-shirts, hoodies et autres accessoires sont disponibles pendant une durée limitée sur Amazon. Retrouvez la collection ICI.

Un Ninja Legacy Challenge pour SHINOBI: Art of Vengeance

Le weekend dernier, Speedrun.com a lancé un challenge de speedrun d’une semaine pour célébrer l’arrivée prochaine de SHINOBI: Art of Vengeance. Les joueurs et joueuses de toutes générations peuvent relever le défi en terminant le plus rapidement possible le grand classique de 1993, SHINOBI III: Return of the Ninja Master, ainsi que la très récente démo jouable du prochain épisode de la série, SHINOBI: Art of Vengeance. Disponible au téléchargement sur toutes les principales plateformes, cette version d’essai gratuite offre une version améliorée du premier niveau du jeu. Cliquez ICI pour obtenir tous les détails sur la participation au challenge qui se termine le 25 août 2025 à 1:59 du matin (heure française).

À propos de SHINOBI: Art of Vengeance

Créé en collaboration avec Lizardcube, le studio derrière le très apprécié Streets of Rage 4, SHINOBI: Art of Vengeance suit les nouvelles aventures du protagoniste légendaire de la série, le maître ninja Joe Musashi. Tandis qu’il revient d’une des aventures dont il a le secret, il découvre son village en cendres et son clan transformé en pierre. Motivé par la vengeance, Joe s’embarque pour une nouvelle quête épique contre des hordes d’ennemis et de boss gigantesques dans de sublimes décors dessinés à la main. Avec ses multiples chemins à découvrir ou à débloquer et son gameplay dynamique, fluide et extrêmement satisfaisant, SHINOBI: Art of Vengeance vous invite à passer à l’offensive, à vous adapter en permanence et à relever un défi immense qui ne laissera personne indifférent.

SHINOBI: Art of Vengeance sortira le 29 août 2025. Il est disponible en précommande sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch via le Nintendo eShop. Une démo gratuite offrant une version améliorée du premier niveau de l’aventure, Oboro Village, est disponible au téléchargement sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Les fans qui précommandent la version numérique du jeu profiteront de 10 % de réduction, du costume d’arcade original et de l’amulette du chasseur de fortune. Les versions physiques de l’édition Standard de SHINOBI: Art of Vengeance sont disponibles sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. L’édition Collector est disponible en exclusivité sur le site de Limited Run Games. Plus de détails sur les précommandes numériques et physiques sont disponibles sur le site officiel du jeu. Rendez-vous sur la boutique Amazon dédiée à SHINOBI: Art of Vengeance pour acheter des produits personnalisés sur Amazon Merch on Demand.