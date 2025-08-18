Les Pokémon méga-évolués et les combats du Jeu Vidéo Pokémon débarquent dans Pokémon Champions.

Pokémon Champions va devenir la destination par excellence des adeptes du combat Pokémon : avec son système d’entraînement simplifié, la possibilité de synchroniser avec Pokémon HOME et ses multiples modes de combat en ligne, Pokémon Champions a de quoi plaire à tous les Dresseurs et Dresseuses. La dernière bande-annonce a révélé que Pokémon Champions deviendra la plateforme officielle des combats des Championnats du Jeu Vidéo Pokémon à l’occasion des Championnats du Monde 2026. On y a aussi découvert que la Méga-Évolution sera de retour dans les combats classés et que Méga-Dracolosse sera présent dans le jeu.

Pokémon Champions aux Championnats du Monde Pokémon 2026

Les Championnats du Monde Pokémon représentent le summum de la compétition Pokémon, et Pokémon Champions fera bientôt partie de cet évènement. À compter des Championnats du Monde Pokémon 2026 de San Francisco, les combats des Championnats du Jeu Vidéo Pokémon auront lieu dans Pokémon Champions.

Maîtrisez la Méga-Évolution dans les combats classés

Le premier règlement des combats classés autorisera la Méga-Évolution, pour des affrontements encore plus intenses. Dans Pokémon Champions, les Dresseurs et Dresseuses portent un accessoire nommé Omni-Anneau, qui fonctionne comme une Gemme Sésame permettant la Méga-Évolution. Il se pourrait même que l’Omni-Anneau couvre d’autres fonctionnalités de combat à l’avenir. Vous en saurez plus très bientôt !

Méga-Dracolosse atterrit dans Pokémon Champions

Il ne vous aura pas échappé que Méga-Dracolosse débarque en tant que nouvelle Méga-Évolution dans Légendes Pokémon : Z-A. Cet adorable Pokémon de type Dragon et Vol sera également disponible dans Pokémon Champions ! Quel genre de stratégie envisagez-vous avec le Pokémon Dragon méga-évolué dans votre équipe ?