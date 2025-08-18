Participez à des combats en réseau en ligne ou en local contre d’autres joueurs et joueuses pour remporter des points et atteindre le rang A.



ous allez très bientôt découvrir une nouvelle façon de combattre dans Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition grâce au Club de Combat Z-A. Jusqu’à quatre personnes peuvent prendre part à des combats en réseau dans le but de vaincre le plus de Pokémon possibles dans les trois minutes de temps imparti. Utilisez les diverses capacités et Méga-Évolutions à bon escient durant ces affrontements pour prendre l’avantage !

Au début d’un affrontement au Club de Combat Z-A, les personnes participantes sont placées à différents endroits de la zone de combat. Ils et elles envoient ensuite les Pokémon de leur équipe au combat. Lorsqu’un de vos Pokémon est mis K.O., vous retournez à votre point de départ et votre équipe est soignée intégralement. Vous remportez un point par Pokémon vaincu, et votre total de points déterminera votre classement final.

Dans Légendes Pokémon : Z-A, les Dresseurs et Dresseuses et leurs Pokémon se déplacent ensemble et lancent des capacités en temps réel. Cette méthode de combat s’applique également aux combats en réseau du Club de Combat Z-A. Les capacités disposent d’un éventail d’effets. Par exemple, vous pouvez lancer une attaque dans un rayon déterminé afin de toucher plusieurs Pokémon d’un coup, ou encore cibler des Pokémon lointains en attaquant en ligne droite. Prenez soin d’utiliser tout l’arsenal à votre disposition pour prendre l’avantage !

N’oubliez pas de récupérer les particules de Méga-Force qui apparaîtront autour de vous durant le combat, car vous en aurez besoin pour faire méga-évoluer vos Pokémon. Il est également possible de trouver des objets qui peuvent renforcer temporairement les stats de vos Pokémon.

Combattez en ligne

Vous pourrez participer au Club de Combat Z-A en ligne ou en communication locale. Les combats classés vous permettront de vous mesurer à des Dresseurs et Dresseuses du monde entier. Durant ces affrontements, vous remporterez des points en fonction de votre classement à la fin de chaque combat à quatre, ainsi que des points supplémentaires en fonction de votre performance globale. Avec assez de points, votre rang augmentera. Tout le monde démarre au rang Z, et si vous faites preuve de persévérance, vous pourrez peut-être atteindre le sommet du classement, à savoir le rang A.

Vous pouvez livrer des combats privés en saisissant un code d’échange pour vous connecter en local avec des joueurs et joueuses à proximité, ou en ligne avec des adversaires à distance. Vous pouvez même décider des règles du combat parmi plusieurs et affronter jusqu’à trois autres personnes avec celles de votre choix.

Découvrez ci-dessus le Club de Combat Z-A grâce à la nouvelle bande-annonce de Légendes Pokémon : Z-A, puis préparez-vous à participer à des combats en réseau exaltants à quatre dès la sortie du jeu le 16 octobre 2025.