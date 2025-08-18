Le studio allemand Shin’en Multimedia ne compte pas s’arrêter après le lancement réussi de Fast Fusion sur Switch 2. Le développeur vient d’annoncer The Touryst: Deluxe, via le site NintendoLife, une version enrichie de son jeu d’aventure et d’exploration déjà salué sur la première Switch.

Cette nouvelle édition proposera du contenu inédit avec une île supplémentaire, un nouveau monument à explorer, des objets et quêtes inédits, ainsi que des améliorations visuelles significatives en modes portable et docké. Déjà impressionnant techniquement sur l’ancienne console de Nintendo, The Touryst se distinguait par sa fluidité exemplaire et son rendu visuel surprenant. Sur Switch 2, Shin’en promet de pousser encore plus loin l’expérience.

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment, mais Shin’en assure que de nouvelles informations seront dévoilées prochainement. En attendant, quelques captures d’écran permettent déjà d’entrevoir ce que réserve The Touryst: Deluxe sur Switch 2.