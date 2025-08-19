Microids et Microids Studio Lyon sont heureux de dévoiler un nouveau trailer de gameplay de Agatha Christie – Mort sur le Nil, prévu pour le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour les versions consoles.

Intitulée “Comment être un détective brillant ?”, cette bande-annonce met en lumière les différentes compétences que vous devrez maîtriser pour progresser dans l’enquête, offrant un aperçu approfondi des mécaniques d’infiltration et d’enquête du jeu. Le tout dans une mise en scène inspirée des codes visuels des années 70 et portée par une bande-son originale extraite de l’OST (maintenant disponible dans son entièreté sur toutes les plateformes d’écoute dès aujourd’hui).

Ce trailer permet notamment d’apprécier certaines nouveautés et séquences de gameplay de ce nouvel épisode, comme :

Les puzzles

La reconstitution des scènes de crimes

L’écoute discrète

La filature

L’inspections de scènes de crime et d’objets

Les interrogations et confrontations des suspects/témoins.

Le Palais Mental : Ateliers et Associations de faits

Edition Deluxe Digitale

L’édition numérique du titre aura aussi droit à son édition Deluxe Digitale sur PC, qui comprend :

La bande originale numérique complète du jeu

L’artbook numérique « The Art of Death on the Nile”

L’édition physique limitée comprend :

Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil

Un Artbook de 48 pages “The Art of Death on the Nile”

Un marque-page stylisé

La bande originale du titre en version numérique

L’OST du jeu est entièrement disponible sur les plateformes d’écoute !

À propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

Caractéristiques du jeu :