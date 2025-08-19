Microids et Microids Studio Lyon sont heureux de dévoiler un nouveau trailer de gameplay de Agatha Christie – Mort sur le Nil, prévu pour le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.
Les précommandes sont désormais ouvertes pour les versions consoles.
Intitulée “Comment être un détective brillant ?”, cette bande-annonce met en lumière les différentes compétences que vous devrez maîtriser pour progresser dans l’enquête, offrant un aperçu approfondi des mécaniques d’infiltration et d’enquête du jeu. Le tout dans une mise en scène inspirée des codes visuels des années 70 et portée par une bande-son originale extraite de l’OST (maintenant disponible dans son entièreté sur toutes les plateformes d’écoute dès aujourd’hui).
Ce trailer permet notamment d’apprécier certaines nouveautés et séquences de gameplay de ce nouvel épisode, comme :
- Les puzzles
- La reconstitution des scènes de crimes
- L’écoute discrète
- La filature
- L’inspections de scènes de crime et d’objets
- Les interrogations et confrontations des suspects/témoins.
- Le Palais Mental : Ateliers et Associations de faits
Edition Deluxe Digitale
L’édition numérique du titre aura aussi droit à son édition Deluxe Digitale sur PC, qui comprend :
- La bande originale numérique complète du jeu
- L’artbook numérique « The Art of Death on the Nile”
L’édition physique limitée comprend :
- Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil
- Un Artbook de 48 pages “The Art of Death on the Nile”
- Un marque-page stylisé
- La bande originale du titre en version numérique
L’OST du jeu est entièrement disponible sur les plateformes d’écoute !
À propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :
Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.
Caractéristiques du jeu :
- Deux protagonistes : Incarnez Hercule Poirot et Jane Royce, deux personnages aux perspectives et aux intrigues uniques qui convergent vers un final épique.
- Cadre original : Plongez dans ce récit se déroulant dans les années 70, décennie de transformations sociales majeures. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d’éph et psychédélisme, où des personnages hauts en couleur donnent vie à une intrigue captivante.
- Scénario enrichi : Découvrez une toute nouvelle enquête qui se poursuit après les événements du livre et qui réserve ainsi son lot de surprises aux fans de longue date comme à ceux qui découvrent cette œuvre pour la première fois.
- Destinations variées : Explorez toute une série de lieux époustouflants, de la croisière exotique sur le Nil aux villes animées de Majorque, Londres et Le Caire.
- Carte mentale améliorée : Recueillez des indices et établissez des liens logiques grâce à une carte mentale dynamique qui vous permettra de tirer des déductions et de faire avancer l’histoire.
- Système de confrontation : Utilisez les preuves obtenues pour affronter les suspects, révéler les mensonges et dévoiler les vérités cachées.
- Profils de personnages : Complétez les profils des personnages en collectant des informations à leur propos par l’intermédiaire de dialogues et d’observations.
