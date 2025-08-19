Bubsy 4D, un tout nouveau volet de la franchise Bubsy, vient d’être révélé et il arrive sur Switch et Switch 2.

Rejoignez Bubsy dans une aventure de plateforme intergalactique ! Le célèbre lynx roublard est de retour en 3D avec de nouveaux défis, de nouveaux mouvements et encore plus de ronronnement. Courez, sautez, glissez et roulez sur des planètes extraterrestres, affrontez des moutons robotisés et collectez des tonnes et des tonnes de fil. Qu’est-ce qui pourrait bien aller de travers ?

Les ennemis de longue date de Bubsy, les Woolies, obsédés par la toison, ont volé tous les moutons de la Terre. Ce n’est pas le problème de Bubsy. Jusqu’à ce que les moutons reviennent sous la forme de BaaBots mortels, dotés de la technologie des Woolies, pour voler la Toison d’Or. Bubsy doit voyager dans l’espace pour arrêter les BaaBots et récupérer la Toison avec l’aide de son équipe hétéroclite de connaissances.

Heureusement, Bubsy a acquis de nouvelles compétences pour naviguer dans les niveaux sur le thème de l’artisanat. Il peut sauter, glisser, se retourner, grimper aux murs et bondir sur les ennemis. Il peut également se gonfler et prendre la forme d’une boule de poils pour rouler à toute allure. L’équipe de Fabraz a conçu ce nouveau jeu de mouvements expressif pour les débutants et les amateurs de speedrun.