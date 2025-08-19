Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui la sortie de Tales of Xillia Remastered, le prochain opus de la série Tales of Remastered. Les joueurs pourront découvrir les destins croisés de deux héros à la détermination inébranlable, avec les visuels et les gameplay améliorés de cette version disponible le 31 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch.

Tales of Xillia est le premier titre de la série Tales of à proposer aux joueurs d’incarner l’un ou l’autre des protagonistes et de découvrir leur point de vue sur les événements dans le jeu. Dans Tales of Xillia Remastered, les joueurs pourront s’immerger dans le monde magnifique de Rieze Maxia, un monde dans lequel les humains et les esprits coexistent en harmonie.

Mais cette paisible cohabitation se trouve bientôt menacée quand Jude Mathis, un jeune étudiant en médecine, croise le chemin de Milla Maxwell, une jeune femme Seigneur des Esprits. Confrontés à une série d’événements malheureux, les deux protagonistes découvrent une arme secrète et destructrice détenue par le royaume de Rashugal. Alors que la guerre se profile à l’horizon, les deux fugitifs, Jude le pragmatique et Milla la spirituelle, ont la conviction inébranlable qu’une cohabitation pacifique est possible. Nos deux héros devront mettre leurs divergences de côté et unir leurs forces pour réconcilier deux mondes que tout oppose, l’un gouverné par le pouvoir des esprits, l’autre guidé par le pouvoir du progrès et de la science.