Golf With Your Friends 2 a été annoncé sur Switch, bien que nous ne connaissions pas la date de sortie exacte. Vous pouvez découvrir la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

Golf With Your Friends 2 nous permet d’élever le golf à un niveau supérieur. Il réintroduit des fonctionnalités bien-aimées du premier jeu avec de toutes nouvelles mises à jour pour améliorer l’expérience de base, tout en offrant une gamme de fonctionnalités inédites qui donnent une toute nouvelle tournure à vos sessions de jeu de golf.

Golf With Your Friends 2 fait passer le golf à la vitesse supérieure. Le jeu reste fidèle aux fonctions que vous avez aimées dans le premier opus tout en les mettant au goût du jour pour améliorer votre expérience, mais des nouveautés font également leur arrivée. Le green comme vous ne l’avez jamais vu !

Éditeur de niveaux 2.0

Concevez, construisez et jouez comme jamais auparavant avec notre tout nouvel outil de création de niveaux de minigolf ! Digne successeur de l’ancien outil de création de niveaux de Golf With Your Friends, cette version améliorée permet d’imaginer des parcours sans limites et totalement personnalisés grâce à des fonctionnalités plus puissantes et une interface intuitive. Novices voulant lancer un défi amusant à leurs amis ou fans ultimes de création de terrains à tomber par terre, tout le monde peut laisser parler sa créativité grâce à notre système simple à utiliser. Glissez, déposez et ajustez chaque élément. Terrains personnalisés jusqu’au bout des greens, obstacles dynamiques et autres fonctionnalités interactives donnent vie à vos rêves les plus fous.

Ce jeu ne peut pas exister sans vous. Une démo pour la communauté sera disponible avant la sortie !

Système de récompenses

Dans le jeu précédent, nous avions remarqué que tout le monde ne savait pas comment débloquer ou équiper des objets de personnalisation pour leurs balles de golf. Nous avons donc créé un système de récompenses, nouveau et intuitif, qui montre clairement comment gagner les objets cosmétiques de son choix. Chaque objet de ce système est complètement gratuit : aucun achat requis, vous pouvez simplement jouer et personnaliser vos balles !

Types d’objets cosmétiques

Vos types d’objets cosmétiques préférés seront bien sûr de la partie, mais qu’est-ce qu’un nouveau jeu sans un peu d’inattendu ? Découvrez Trous explosifs, une toute nouvelle manière de célébrer chaque coup ! Rentrez la balle et admirez les magnifiques effets visuels qui s’échappent du trou, faisant de chaque victoire une fête. Plutôt explosion de feu ou lancer de confettis bon enfant ? Personnalisez votre bouquet final pour voir le parcours d’une nouvelle manière.

Parcours

Tout le monde sait que Gingy et les parcours sont la meilleure partie de Golf With Your Friends. Nous en avons rajouté six nouveaux à découvrir ! Ce ne sont pas seulement de nouveaux trous : chaque parcours contient une mécanique de jeu qui lui est propre. Impossible de s’ennuyer ! Golfer sur la plage, en apesanteur ou en slalom : chaque parcours représente un nouveau défi et une nouvelle manière de jouer. Préparez-vous pour une aventure aux parcours sans pareils !