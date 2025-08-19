Nintendo a publié une nouvelle mise à jour pour Mario Kart World, exclusivité Switch 2, qui fait passer le jeu en version 1.2.1. Contrairement aux patchs précédents qui apportaient des ajustements conséquents, celui-ci est beaucoup plus léger et se concentre sur la correction d’un bug précis.

Notes de mise à jour (19 août 2025)

Correction d’un problème où, dans le mode Contre-la-montre, sélectionner « Courir contre un fantôme » ou « Regarder la rediffusion » juste après avoir téléchargé un fantôme dans « Classements » pouvait lancer un fantôme différent de celui téléchargé.

À noter

La mise à jour est obligatoire pour profiter des fonctionnalités en ligne.

Après l’installation de la version 1.2.1, la communication locale et le jeu en LAN ne seront plus compatibles avec les joueurs restés en version 1.1.2 ou antérieure.

Un petit correctif donc, mais essentiel pour ceux qui aiment comparer leurs chronos dans le mode Time Trial.