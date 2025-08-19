Après l’annonce de Indiana Jones and the Great Circle sur Switch 2, une nouvelle rumeur évoque l’arrivée d’un autre mastodonte signé Bethesda : Starfield.

D’après NateTheHate, souvent bien informé sur les coulisses de l’industrie, le RPG spatial sortirait non seulement sur PS5, mais également sur la future console de Nintendo en 2026.

Présenté comme un immense bac à sable interstellaire, Starfield permet d’explorer librement un univers composé de milliers de planètes. La promesse est simple mais vertigineuse : « Vous voyez cette planète ? Vous pouvez y aller ». Si la rumeur se confirme, cela marquerait un tournant pour la Switch 2, qui accueillerait non seulement le prochain Indiana Jones mais aussi l’un des titres les plus ambitieux jamais développés par Bethesda Game Studios.