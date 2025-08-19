La toute dernière bande-annonce inclut PAC-MAN en nouveauté dans le Season Pass

Aujourd’hui, durant la soirée d’ouverture de la Gamescom, SEGA et Bandai Namco Entertainment Inc. ont dévoilé une bande-annonce inédite pour révéler le nouvel ajout au Season Pass toujours plus foisonnant : PAC-MAN. Les joueuses et joueurs pourront faire la course en tant que PAC-MAN, mais aussi incarner ses rivaux notoires, les fantômes, sur une piste inspirée des jeux PAC-MAN modernes et classiques sur arcade de cette icône du jeu vidéo.

Comme SEGA sera présent à la Gamescom 2025, la Sonic Team tiendra également un stand (Hall 07.1 | A041 B040) du 20 au 24 août 2025 afin d’offrir aux joueuses et joueurs une chance de venir s’essayer à Sonic Racing: CrossWorlds.

Par ailleurs, il a été annoncé aujourd’hui même que le test en réseau ouvert sera disponible à partir du vendredi 29 août et durera jusqu’au lundi 1er septembre 2025. Les joueuses et joueurs du monde entier pourront incarner Sonic et ses amis et faire la course gratuitement sur PlayStation® 5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch™. Le test en réseau ouvert n’est pas disponible pour les utilisatrices et utilisateurs de PlayStation® 4 (PS4®) ou Xbox One. Pour en savoir plus sur le test en réseau ouvert, rendez-vous ICI.

Sonic Racing: CrossWorlds sortira en version numérique et physique le 25 septembre 2025 et est disponible en précommande dès aujourd’hui sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC pour 69,99 €.

Il est aussi possible de précommander dès maintenant les versions physiques et numériques pour Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, à partir de 59,99 €. La version sur Nintendo Switch 2 sera disponible en précommande à une date ultérieure à partir de 69,99 € pour l’édition standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Une mise à niveau payante de 10,00 € sera proposée aux personnes en possession de la version Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, avec la possibilité d’exporter le contenu et la progression. La version numérique sur Nintendo Switch 2 sera disponible à l’achat durant les vacances de 2025 et la version physique début 2026.

Sonic Racing: CrossWorlds offre un large éventail de personnages adulés et tirés de l’univers de Sonic, auquel viendront s’ajouter d’autres visages connus comme le Joker, Kasuga Ichiban ou Hatsune Miku, issus des franchises de SEGA. Ces personnages seront disponibles sans coût additionnel pour tous les joueurs à l’occasion de mises à jour du jeu.

L’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds augmente encore le nombre de pilotes jouables avec des personnages issus de la série Netflix à succès Sonic Prime et un Season Pass contenant des véhicules, des pistes et des personnages surprises tirés d’autres franchises emblématiques telles que PAC-MAN et Minecraft, ou encore des titres de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja et Avatar. Les fans qui précommanderont l’édition Digital Deluxe pourront jouer au jeu et auront accès à un contenu additionnel trois jours avant les autres, à partir du 22 septembre 2025 à minuit (HE).

Les fans qui précommanderont les éditions numériques standard ou Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds avant sa sortie recevront en prime un personnage supplémentaire : Sonic the Werehog, tiré de Sonic Unleashed™, ainsi qu’un véhicule et un autocollant assortis !

D’autres informations seront communiquées dans une bande-annonce inédite demain, mais en attendant, voici un aperçu des modes de jeu et des fonctionnalités à venir :

Modes de jeu variés

Grand Prix Joue en solo ou entre amis en écran partagé local pour tenter de remporter l’une des 7 coupes (chacune composée de 4 courses). Les pilotes gagnent des points en fonction de leur classement à la fin de chaque course. Celui qui a le plus de points à la fin de la coupe, remporte la victoire !



Match mondial



Teste tes compétences et affronte 11 pilotes téméraires en ligne. Gagne des points de rang, améliore ton rang mondial, et vise la 1re place du podium !



Match amical



Joue avec 11 autres joueurs en ligne dans des salons personnalisés où tu peux gérer tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuit/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Aire de compétition



Modifie les règles et les équipes dans ce mode multijoueurs accessible en ligne ou hors ligne qui comprend six courses au format unique.



Contre la montre



Réalise le meilleur temps sur des circuits individuels et vise le haut du classement.



Match personnalisé Joue avec 4 autres joueurs hors ligne en écran partagé et gère tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuits/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Rivalité

Avec le nouveau système de rivalité, un adversaire est attribué aléatoirement à chaque pilote pour la durée des quatre courses du Grand Prix. L’adversaire provoquera et taquinera le pilote principal par le biais de dialogues uniques, rendant ainsi la concurrence plus amusante au sein des courses principales.



Mode coopératif local à 4 joueurs

Faites la course entre amis et tentez de remporter la première place en mode coopératif local ! Connectez-vous au même appareil jusqu’à quatre pilotes et découvrez qui mérite d’être sur le podium sur écran partagé.



Recherche d’adversaire en cross-play

Les joueurs ont aussi la possibilité de faire la course en ligne avec 11 autres amis* ! Grâce à la recherche d’adversaire en cross-play, n’importe qui peut participer, quelle que soit la console utilisée.



Précommandez Sonic Racing: CrossWorlds dès aujourd’hui en vous rendant sur le site officiel de Sonic Racing: CrossWorlds ou dans votre magasin préféré pour vérifier sa disponibilité.