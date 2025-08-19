Bandai Namco a officialisé le retour d’un épisode marquant de sa saga : Tales of Xillia bénéficiera d’une version remasterisée le 30 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis que la version Steam sortira le 31 octobre.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la série Tales of, et constitue le deuxième volet du programme de remasters, après la sortie de Tales of Graces f Remaster en janvier dernier.

Un épisode culte de la saga

Sorti à l’origine en 2011 sur PlayStation 3, Tales of Xillia marquait plusieurs grandes premières pour la licence. Il s’agissait du 13e “mothership title”, mais aussi du premier opus véritablement conçu pour la PS3. Il introduisait un système de double protagonistes, incarnés par Jude Mathis et Milla Maxwell, avec un chara-design signé conjointement par Kōsuke Fujishima et Mutsumi Inomata, une collaboration inédite pour la saga.

Le jeu était aussi sublimé par l’opening Progress, interprété par la superstar de la pop japonaise Ayumi Hamasaki, et marquait l’arrivée du prestigieux studio Ufotable à l’animation, une première dans l’histoire de Tales of.

Des améliorations modernes

Cette édition remasterisée proposera des graphismes en haute résolution, compatibles jusqu’en 4K et 60fps selon la plateforme. Plusieurs améliorations de confort sont prévues, comme :