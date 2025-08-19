Sorti en 2018 sur PC puis en 2020 sur Switch, le titre aura mis du temps à avoir un test sur notre site. Développé par Event Horizon, après un early acces sur PC, le jeu nous promet un RPG proche d’un JDR avec des combats en temps réel à pause active. Est-ce que ça fonctionne ? Et bien préparez vos meilleures bottes de marche, nous allons devoir descendre dans cette tour c’est parti pour Tower of Time !

Une tour renversante

Tower of Time se déroule dans un monde en ruine, rongé par la disparition de la magie. Nous incarnons un héros qui, guidé par une voix mystérieuse, décide de se rendre dans la tour, mais cette tour ne s’élève pas vers le ciel comme une tour normale, mais elle s’enfonce dans le sol. Chaque étage promet des découvertes, des secrets et des dangers enfouis à l’intérieur depuis des siècles.

Les différents étages vont nous permettre d’avoir plus d’infos, chacun va avoir son propre paysage, habitants et ennemis, et représenteront aussi les différents chapitres du jeu. Nous allons trouver des documents, des inscriptions, etc., qui vont nous permettre d’en apprendre plus sur le lore. Nous allons parcourir des ruines technologiques, ou bien magiques, ce qui nous permettra de trouver des personnages et adversaires de divers horizons et rendre l’intrigue encore plus dense. Car oui l’intrigue est dense et au cœur de l’histoire, il va y en avoir du dialogue à lire, des parchemins et des feuilles trouvées au sol, de la cinématique aussi. Le jeu est donc très complet du côté de l’histoire, il s’inspire vraiment des jeux à l’ancienne comme Baldur’s Gate ou Neverwinter Night, faisant de Tower of Time une adaptation d’un jeu de rôle papier sans forcément se baser sur un système existant.

Les alliés à nos côtés ne seront pas que présents en combat, ils porteront aussi une partie de l’histoire et des points de vue différents sur les différents évènements. Notre héros est muet, mais pas nos camarades, bien au contraire.

Un JDR en jeu vidéo

Comme souvent dans les jeux du genre, Tower of Time est un savant mélange entre l’exploration (libre, un peu comme un Diablo) et des grands combats tactiques. Lors de l’exploration, nous allons pouvoir faire des actions basiques, activer des mécanismes, résoudre des énigmes pour trouver des lieux cachés, etc. Beaucoup de choses peuvent être ratées si on ne prend pas le temps d’explorer. Sans nous bloquer dans la progression, nous perdons une partie de l’histoire et des occasions de trouver des choses intéressantes.

Les combats sont plutôt originaux. Nous voyons les ennemis pendant l’exploration et une fois le combat engagé, nous nous retrouvons dans une arène fermée. Cette arène va alors être le terrain de jeu de notre combat. Les combats se déroulent sous un format de combat en temps réel avec pause active. Sans être les premiers à le faire, c’est une mécanique qui finalement n’est pas tant utilisée de nos jours. La pause tactique va nous permettre de figer le temps et de planifier nos futures actions. Avec bien sûr au choix des compétences, des attaques classiques, des actions de soutien, un panel classique de jeu de rôle. Avec cette notion d’action en temps réel, nous allons donc avoir des temps de recharge sur les compétences, mais aussi l’utilisation d’endurance ou de mana. Les adversaires en revanche, montreront des actions avec des indicateurs visuels au sol par exemple, ce qui nous obligera alors de passer à nouveau en pause pour déplacer rapidement nos personnages et éviter ces attaques dévastatrices.

La gestion de notre équipe est donc importante, nous ne pouvons avoir que 4 héros en combat, mais le choix est beaucoup plus grand que ça. Certains vont être plutôt AoE, d’autres type tank… on retrouve vraiment tous les archétypes de JdR. Heureusement on peut changer quand on veut entre les combats. La progression de cette équipe va se faire de manière plutôt classique au départ avec le gain d’XP, qui va faire gagner des niveaux à nos personnages, débloquant ainsi des points de compétence à distribuer à volonté. Et vont s’ajouter à tout ça le b.a.-ba du JDR avec entre autres les équipements qui vont potentiellement avoir des effets uniques. Il y aura bien évidemment aussi les gemmes pour toujours plus de personnalisation.

Un portage honnête

Le jeu ayant eu une early accès sur PC a eu alors le temps de se peaufiner et lorsqu’il est enfin arrivé sur Switch le jeu était alors complet et surtout complètement jouable à la manette. Si certains menus peuvent être un peu tentaculaires, on s’y adapte plutôt rapidement et nous pouvons tout faire.

Le jeu est très agréable en portable, un peu moins en docké, à cause des concessions faites sur la qualité des assets. On sent que nous avons une version low du jeu, mais ce n’est cependant pas horrible non plus, on le sait, sur Switch il faut accepter les concessions. Mais nous ne voulons quand même pas avoir un jeu au rabais. Concernant le framerate le jeu s’en sort globalement bien, quelques baisses lors des combats avec beaucoup d’effets, mais sinon on est sur une technique plutôt stable.

Ils ont cependant fait un super travail de confort de jeu, car les textes, les menus et les icônes sont parfaitement lisibles et visibles, merci. On terminera sur le point noir, les chargements, un peu longs et trop récurrents, qui cassent forcément le rythme déjà lent du jeu.

Tower of Time est disponible sur l’eShop au prix de 25 euros.