Le 26 septembre 2025, sortira PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC un remake de l’un des jeux PAC-MAN™ les plus populaires. Courant hiver 2025, un DLC permettra aux joueurs de découvrir Green Hill Zone, du jeu Sonic original, dans un tout nouveau niveau. Pour mettre en valeur cette collaboration, Bandai Namco et SEGA se sont associés pour créer une nouvelle bande-annonce. Elle dévoile également du contenu à venir sur le thème de PAC-MAN dans le jeu Sonic Racing : CrossWorlds.

Inspiré de l’emblématique niveau de la Green Hill Zone du jeu original Sonic the Hedgehog, le DLC collaboratif ajoute le tout nouveau niveau « Rolling Around on the Island » à PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Le niveau présente un paysage tropical vibrant avec un sol et des falaises réinventés à motif de damier, capturant l’essence de la zone Green Hill. Ce nouveau niveau ravira les joueurs en présentant les mécanismes de jeu de Sonic the Hedgehog, y compris des boucles à 360 degrés, des ressorts et des anneaux de tableau de bord, ainsi que des apparitions d’ennemis Moto Bug et Buzz Bomber.

De plus, le DLC propose un costume de Sonic the Hedgehog pour PAC-MAN. Enfilant les gants, les chaussures rouges et les oreilles bleues emblématiques de Sonic, PAC-MAN peut traverser à grande vitesse le niveau inspiré de Green Hill et affronter des ennemis classiques, tout en permettant aux joueurs de profiter de l’expérience PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC.

Sorti à l’origine en 2002, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC met les joueurs dans le rôle du personnage emblématique se lançant dans un voyage à travers Pac-Land. Les joueurs navigueront à travers six mondes uniques, avec des environnements tels que des prairies, un pic de glace et un volcan, et affronteront les fantômes et leur boss Spooky. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est un remake complet proposant un gameplay à la fois nouveau et amélioré, un doublage complet pour chaque personnage, de nouveaux objets de collection et des options de personnalisation. Pour la première fois dans la série PAC-MAN WORLD, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC introduit un mode coopératif permettant aux joueurs de vivre à deux le voyage à travers Pac-Land.