Cocoricooooooo ! Il n’y a pas de meilleur mot pour commencer la rédaction de ce test. En effet, nous voilà avec le test du jeu Exographer, imaginé par l’auteur de science-fiction et physicien Raphaël Granier de Cassagnac, développé par le studio français SciFunGames et édité par le studio barcelonais Abylight. Mais trêve de paroles, il est temps de prendre son sac, d’enfiler ses chaussures et de partir à l’exploration… En espérant ne pas se perdre en cours de route…

Cap vers l’inconnu

Dans Exographer, nous incarnons un petit humanoïde du nom de InI envoyé sur une planète inconnue, isolé, pour une mission de sauvetage et pour y percer les mystères d’une civilisation disparue.

Tel est le synopsis de ce metroidvania. Nous nous retrouvons donc à explorer ce monde inconnu avec comme seul accessoire une tablette équipée d’un appareil photo, mais pas de n’importe quel appareil photo. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard.

En attendant, revenons un peu plus en détail sur l’expérience proposée par Exographer. Le titre mêle à la fois de l’exploration, de la plateforme et de la réflexion. En explorant cette mystérieuse planète, nous allons découvrir six atmosphères toutes différentes les unes des autres. Ce n’est pas une promenade de santé, avec tous les obstacles qui se dressent sur notre route, mais sans grande difficulté, le tout saupoudré d’une progression très agréable et rythmée. Pour couronner le tout, le jeu nous propose des énigmes qui sont fondées sur la découverte de particules élémentaires.

La course à la technologie

Justement, terminer le paragraphe précédent en parlant des énigmes permet d’embrayer et de retourner sur la fameuse tablette et son appareil photo. Grâce à cet accessoire nous allons pouvoir… prendre des photos… Surprenant me direz-vous ? Oui mais non, puisqu’il ne s’agit pas de prendre des photos pour prendre des photos. Cela sert aussi de système de sauvegarde, mais surtout, il permet également d’analyser l’environnement pour y découvrir des indices et des éléments sur les Natitans, le peuple qui vivait autrefois sur cette fameuse planète entre d’autres éléments de l’univers du jeu du studio SciFunGames.

Mais ce n’est pas tout. Au fil de notre exploration, l’appareil photo nous permettra de découvrir de nouvelles particules. Ces éléments déclenchent alors des séquences d’énigmes, fondées sur la découverte de particules élémentaires (c’est là tout l’intérêt d’avoir pu compter sur Raphaël Granier de Cassagnac). Il faut dire que ces énigmes, même si par moments s’avèrent ardues (peut-être par un manque d’explication à la base), sont vraiment bien pensées. Il existe également une aide dans les options qui va nous permettre, dans le cas où tout n’est pas bon, de savoir quels éléments sont incorrects. Une fois les énigmes réussies, nous ajoutons une pixule (il s’agit d’une particule) à notre Rosace. Il s’agit là d’une roue dans laquelle sont enregistrées les pixules. Ce sont les pixules qui vont nous permettre d’ouvrir des portes verrouillées.

L’appareil ne sera pas notre seul accessoire. En effet, au cours de notre exploration, nous allons découvrir des technologies de cette civilisation disparue, technologies qui vont nous être bien utiles pour la suite de notre aventure et surtout nous permettre d’avancer.

Un univers pixélisé apaisant

La particularité d’Exographer réside dans ses graphismes, en effet, le jeu a été réalisé en pixel-art, mais un pixel-art fin et vraiment réussi. À côté de cela, Exographer est un jeu très coloré et surtout fluide sur Nintendo Switch, ce qui le rend extrêmement agréable à parcourir. Ajoutons à cela, une bande-son aux petits oignons composée par Yann Van Der Cruyssen, à qui l’on doit les bandes-son de jeux comme Stray ou encore Seasons After Fall. Bref, nous avons à faire là à un jeu qui offre une certaine sensation d’apaisement avec un rythme lent qui pourra créer une sensation de monotonie pour certains d’entre nous.

Toujours est-il qu’il faut compter entre cinq à dix heures minimum pour voir le bout de l’histoire. Un peu plus pour découvrir toutes les archives des Natitans.

Exographer est disponible à vingt euros sur l’eShop.