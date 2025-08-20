Naoki Yoshida, plus connu sous le nom de Yoshi-P, a confirmé que Square Enix est en discussions positives avec Nintendo concernant une éventuelle arrivée de Final Fantasy 14 sur Switch 2. Le producteur emblématique de la série a évoqué le sujet lors de la Gamescom dans un entretien avec VGC, laissant entendre que de bonnes nouvelles pourraient être annoncées prochainement.

Yoshida a expliqué que son objectif reste d’amener Final Fantasy 14 et Final Fantasy 16 au plus grand nombre de joueurs possible. « Nous faisons de notre mieux pour que cela arrive, et j’espère que les joueurs pourront profiter de ces deux jeux à l’avenir. Mais je demande encore un peu de temps », a-t-il déclaré.

Concernant Final Fantasy 14, le producteur a souligné que la Switch 2 pourrait offrir de nouvelles façons de jouer. Les habitués pourraient continuer à avancer dans l’histoire principale et à raider sur PC, tout en profitant de la console portable pour des activités plus relaxantes comme l’artisanat ou la récolte. Yoshida estime aussi que la console de Nintendo pourrait attirer une nouvelle génération de joueurs vers le genre MMO.

« Si une version Switch 2 sortait, les joueurs actuels pourraient s’installer confortablement dans leur canapé et profiter d’un autre rythme de jeu, tandis que les nouveaux venus, notamment les plus jeunes, découvriraient l’univers de Final Fantasy 14 sur un support accessible », a-t-il expliqué.

En parallèle, Yoshida a laissé entendre que Final Fantasy 16 pourrait également rejoindre le catalogue de la Switch 2, renforçant l’idée que Square Enix envisage d’élargir la présence de la franchise sur la nouvelle console de Nintendo.

Pour rappel, Final Fantasy 7 Remake Intergrade a fait partie du line-up de lancement de la Switch 2. Selon certaines rumeurs, Final Fantasy 7 Rebirth suivrait en 2026, après l’arrivée du Remake prévue en 2025.

source