Broken Mirror Games et Skybound Entertainment viennent d’annoncer la date de sortie de I Hate This Place. Développé par Rock Square Thunder, le titre sera disponible à partir du 7 novembre 2025.

Inspiré du comic book nommé aux Eisner Awards de Kyle Starks et Artyom Topilin, I Hate This Place est un survival horror isométrique centré sur l’artisanat, où le joueur doit composer avec des créatures cauchemardesques et des réalités déformées. L’aventure est sublimée par une direction artistique audacieuse façon bande dessinée rétro, imprégnée de l’esthétique horrifique des années 80.

Le joueur incarne Elena, propulsée dans une lutte désespérée après avoir, avec son amie, invoqué une entité malveillante : le redoutable Horned Man. Pour survivre, il faudra fouiller, récupérer des ressources, fabriquer de l’équipement et ériger des défenses, tout en affrontant des ennemis qui chassent souvent… au bruit.

La progression repose sur un cycle jour/nuit dynamique : la journée sert à explorer et se préparer, tandis que la nuit libère des créatures plus nombreuses, agressives et imprévisibles. Entre discrétion, pièges sonores et affrontements calculés, chaque décision peut faire la différence entre la survie et la mort.

Avec son mélange unique d’horreur, d’humour noir et de gore stylisé, I Hate This Place promet une expérience intense et visuellement marquante, entre tension viscérale et charme graphique.