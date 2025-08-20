Ce RPG tactique autonome verra son gameplay modernisé et son histoire intemporelle sublimée par de nouvelles fonctionnalités
Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a révélé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le RPG tactique très attendu, FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles. Cette bande-annonce nous offre un aperçu très intéressant de chaque élément du jeu, qui montre bien pourquoi FINAL FANTASY TACTICS est un incontournable dans le domaine du RPG tactique. On peut aussi y voir les améliorations modernes à venir, qui rendront le jeu plus accessible, comme des graphismes retravaillés et une IU repensée, ainsi qu’écouter quelques extraits de l’excellent doublage. FINAL FANTASY TACTICS -The Ivalice Chronicles sortira le 30 septembre 2025 sur les principales consoles et sur PC.
Cette nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu des affrontements tactiques et du système de gestion des unités qui rendent les combats aussi palpitants que stratégiques. Les joueurs pourront découvrir le système très avancé de jobs du jeu, avec un système de progression approfondi pour les capacités et les personnages. Lors des combats, les joueurs devront manœuvrer sur le terrain en damier, trouver la position idéale et utiliser les attaques, sorts ou capacités qui vous assureront la victoire. À vous de recruter des alliés puissants et de les aider à développer leurs jobs. Mais attention, si l’un d’eux tombe au combat, vous risquez de le perdre définitivement si vous ne le sauvez pas à temps.
Reconnu comme l’un des meilleurs récits de jeux vidéo, cet opus invite les joueurs à Ivalice, un monde médiéval plongé dans la tourmente d’un conflit politique. Vous y découvrirez le destin du jeune Ramza Béoulve, et son rôle inattendu sur la scène de l’Histoire. Ce récit d’ambition, de trahison et d’honneur prend vie au gré d’un scénario mis à jour et enrichi, agrémenté d’un doublage intégral (japonais/anglais) et de graphismes améliorés, pour un plus haut niveau d’immersion et une meilleure jouabilité. De plus, la version optimale propose plusieurs autres améliorations pratiques, dont une interface revue, plusieurs niveaux de difficulté, une fonctionnalité de sauvegarde auto et plus encore, afin de rendre le jeu plus accessible aux débutants. Le jeu offre des combats stratégiques au tour par tour et une évolution des personnages très élaborée, au fil d’une histoire riche en rebondissements et de combats palpitants.
