Ce RPG tactique autonome verra son gameplay modernisé et son histoire intemporelle sublimée par de nouvelles fonctionnalités



Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a révélé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le RPG tactique très attendu, FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles. Cette bande-annonce nous offre un aperçu très intéressant de chaque élément du jeu, qui montre bien pourquoi FINAL FANTASY TACTICS est un incontournable dans le domaine du RPG tactique. On peut aussi y voir les améliorations modernes à venir, qui rendront le jeu plus accessible, comme des graphismes retravaillés et une IU repensée, ainsi qu’écouter quelques extraits de l’excellent doublage. FINAL FANTASY TACTICS -The Ivalice Chronicles sortira le 30 septembre 2025 sur les principales consoles et sur PC.

Cette nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu des affrontements tactiques et du système de gestion des unités qui rendent les combats aussi palpitants que stratégiques. Les joueurs pourront découvrir le système très avancé de jobs du jeu, avec un système de progression approfondi pour les capacités et les personnages. Lors des combats, les joueurs devront manœuvrer sur le terrain en damier, trouver la position idéale et utiliser les attaques, sorts ou capacités qui vous assureront la victoire. À vous de recruter des alliés puissants et de les aider à développer leurs jobs. Mais attention, si l’un d’eux tombe au combat, vous risquez de le perdre définitivement si vous ne le sauvez pas à temps.