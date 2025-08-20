Le RPG légendaire sera jouable en français, allemand, italien et espagnol pour la première fois

Le monde enchanteur de Romancing SaGa vous attend ! Red Art Games est heureux d’annoncer que Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International sortira sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4®) en version numérique et physique le 9 décembre 2025. Publié par Red Art Games en Europe et en Amérique du Nord, Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International ajoute des localisations en français, allemand, italien et espagnol pour la première fois à ce RPG légendaire, initialement sorti sur PlayStation 2 en 2005.

Masanori Ichikawa, Producteur de la série SaGa, revient avec nostalgie sur le processus qui a conduit à la création de cette nouvelle version du RPG classique et célèbre sa sortie imminente :

« Alors que je réfléchissais à la manière dont je souhaitais partager cette précieuse série de jeux avec les joueurs outre-mer, Red Art Games m’a approché, et j’ai vraiment senti leur profond amour pour SaGa. Ce fut le début de ce projet. Et maintenant, je suis ravi d’annoncer que la date de sortie a été fixée au 9 décembre 2025. Cela a été rendu possible grâce au dévouement de nombreuses personnes et aux voix passionnées des fans de SaGa à travers le monde. Du fond du cœur, merci beaucoup. » – Masanori Ichikawa, Producteur de la série SaGa

Hiroyuki Miura, Producteur de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered, est convaincu que les langues ajoutées et les nouvelles éditions physiques sauront satisfaire les fans de Romancing SaGa, anciens comme nouveaux :

« La date de sortie de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International a été annoncée. Avec le support de langues supplémentaires, nous pensons que les joueurs pourront apprécier l’histoire à un niveau encore plus profond. Les éditions spéciales avec de tout nouveaux goodies seront également disponibles, alors réjouissez-vous ! » – Hiroyuki Miura, Producteur de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered

Parallèlement à sa sortie numérique, cette version Internationale du RPG séminal recevra également des éditions physiques totalement nouvelles, classées ESRB et PEGI, en Europe et en Amérique du Nord. Conçues avec une profonde révérence pour la franchise SaGa, les éditions physiques de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International rendent hommage aux précédentes sorties de SaGa.

L’édition Standard du jeu, qui sera disponible chez de nombreux détaillants au lancement, sera rejointe par deux éditions limitées qui peuvent être précommandées sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games (versions PEGI) et sur VGP (versions ESRB).

L’Édition Deluxe de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (500 exemplaires PEGI par plateforme, exclusive à RedArtGames.com) contient :

Copie du jeu avec une couverture réversible

Jaquette exclusive avec illustration de couverture alternative

Manuel

Porte-clés en PVC

L’Édition Spéciale de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (500 exemplaires ESRB par plateforme*, exclusive à VGP) contient :

Copie du jeu avec une couverture réversible

Porte-clés en PVC

L’Édition Collector de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (1000 exemplaires PEGI et 1000 exemplaires ESRB par plateforme*, exclusive à RedArtGames.com en Europe, exclusive à VGP en Amérique du Nord) contient :

Copie du jeu avec une couverture réversible

Boîte avec illustration de couverture au style rétro (les versions Switch et PlayStation ont des designs de boîte différents)

Steelcase

Artbook

Manuel

Trois cartes postales

Les trois versions PEGI de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International peuvent toujours être précommandées dès maintenant sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games. Les copies physiques standard et spéciales classées ESRB peuvent être précommandées sur la boutique en ligne de VGP.

À propos de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International

Les dieux créèrent l’homme et l’homme créa des histoires. Le créateur primordial Marda fit naître le monde de Mardias. Il y a bien longtemps, une bataille titanesque ébranla ce monde, lorsque Elore, le roi des dieux, combattit trois divinités malveillantes : Death, Saruin et Schirach. Après une lutte longue et éprouvante, Death et Schirach furent scellées et privées de leurs pouvoirs, et la dernière divinité, Saruin, fut également piégée grâce au pouvoir des Pierres de Destin et au sacrifice noble du héros Mirsa.

Mille ans ont passé depuis cette bataille titanesque. Les Pierres de Destin sont dispersées à travers le monde et les dieux du mal resurgissent une fois de plus. Huit héros se lancent dans leurs propres quêtes, comme guidés par la main du destin. Quels récits ces aventuriers tisseront-ils à travers la vaste tapisserie de Mardias ? Vous êtes le seul qui puisse en décider !

L’original Romancing SaGa -Minstrel Song- incluait de nombreux éléments caractéristiques de la série SaGa, tels que les mécaniques d’Illumination (Glimmer) et de Combo, et était considéré comme l’épitomé de la série lors de sa sortie initiale. Le système de scénario libre qui vous permet de créer votre propre histoire reste au cœur du jeu, vous laissant choisir l’un des huit protagonistes aux origines et passés complètement différents, puis partir dans un voyage unique. Une édition remasterisée, sortie initialement en 2022, a évolué dans tous les domaines, proposant des graphismes mis à jour en HD et de nombreuses améliorations pour accroître la jouabilité. Pour la toute première fois avec l’édition Internationale à venir, le jeu sera entièrement jouable en français, allemand, italien et espagnol. Cela le rend hautement recommandable autant pour les fans de l’original que pour les nouveaux venus dans la franchise SaGa.

Caractéristiques

Localisation en français, allemand, italien et espagnol (exclusif à l’édition Internationale)

Mise à jour graphique Full HD

Schiele, Marina, Monica et Flammar peuvent maintenant être recrutés

Boss améliorés et plus difficiles

Mode haute vitesse

Mini-cartes

Mode New Game+

Voix en japonais ou en anglais

Les copies PS4 ne seront disponibles qu’en Europe.

** Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International est vendu séparément de la version numérique de 2022 de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered. Les joueurs souhaitant découvrir les langues localisées en français, allemand, italien et espagnol devront acheter Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International en version physique ou numérique.

*** En plus des localisations françaises, allemandes, italiennes et espagnoles, Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International inclut également la localisation anglaise.