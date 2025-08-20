La première mise à jour majeure post-lancement de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 vient d’être déployée. Numérotée 2.0, elle est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Switch 2. Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités attendues, des ajustements de gameplay ainsi qu’une longue liste de correctifs techniques.

L’ajout le plus notable concerne le mode Create-a-Park, désormais jouable en matchs privés. Les joueurs peuvent ainsi inviter leurs amis pour tester leurs créations ou explorer les parcs développés par la communauté. Il suffit de passer par le menu multijoueur, puis de sélectionner la nouvelle section dédiée.

Côté gameplay, plusieurs améliorations apportent une expérience plus fluide : apparition de notifications lors du gain de points de statistiques, meilleure cohérence des grinds et déclenchement des gaps sur des niveaux emblématiques comme College, Cruise Ship ou Pinball, ainsi qu’un suivi optimisé des decks cachés en mode Carrière. Les menus Create-a-Park, Défis et suivi des collectibles profitent également d’un nettoyage de l’interface.

La stabilité en ligne a été renforcée, notamment pour les matchs privés, le chat vocal et le système de groupes. Enfin, des corrections spécifiques ont été appliquées selon les plateformes : optimisation de la gestion des sessions sur Switch et Switch 2, corrections de crashs liés au dock sur Switch 2, ou encore meilleure fiabilité des menus sociaux.

Le patchnote