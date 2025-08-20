La première mise à jour majeure post-lancement de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 vient d’être déployée. Numérotée 2.0, elle est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Switch 2. Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités attendues, des ajustements de gameplay ainsi qu’une longue liste de correctifs techniques.
L’ajout le plus notable concerne le mode Create-a-Park, désormais jouable en matchs privés. Les joueurs peuvent ainsi inviter leurs amis pour tester leurs créations ou explorer les parcs développés par la communauté. Il suffit de passer par le menu multijoueur, puis de sélectionner la nouvelle section dédiée.
Côté gameplay, plusieurs améliorations apportent une expérience plus fluide : apparition de notifications lors du gain de points de statistiques, meilleure cohérence des grinds et déclenchement des gaps sur des niveaux emblématiques comme College, Cruise Ship ou Pinball, ainsi qu’un suivi optimisé des decks cachés en mode Carrière. Les menus Create-a-Park, Défis et suivi des collectibles profitent également d’un nettoyage de l’interface.
La stabilité en ligne a été renforcée, notamment pour les matchs privés, le chat vocal et le système de groupes. Enfin, des corrections spécifiques ont été appliquées selon les plateformes : optimisation de la gestion des sessions sur Switch et Switch 2, corrections de crashs liés au dock sur Switch 2, ou encore meilleure fiabilité des menus sociaux.
Le patchnote
Fonctionnalités
-
Les maps Création de park ont été rendues disponibles en Match privé.
-
Depuis le menu multijoueur, sélectionnez Match privé.
-
Sélectionnez le nom du park dans la section « Sélectionner une map ».
-
Passez à l’onglet « Création de park ».
-
Sélectionnez un park de développeur dans la liste ou choisissez « Naviguer » pour en sélectionner un depuis le navigateur de Création de park.
Général
-
Correction d’un problème où les icônes d’argent de Michelangelo ne se suivaient pas sur plusieurs niveaux.
-
Correction d’un problème où le suivi des plans cachés n’apparaissait pas avant que tous les plans cachés ne soient collectés.
-
Ajout d’une icône de notification sur la page des Statistiques lorsqu’un point de stat est disponible à dépenser.
-
Correction d’un problème où l’utilisation du bouton pause d’une manette pour quitter le menu des Défis pendant le jeu faisait persister certains écrans d’interface.
-
Ajustement des descriptions de déblocage des succès/trophées « 3ème fois c’est la bonne » et « Merci pour les souvenirs ».
-
Correction d’un problème où certains joueurs avec un compte Activision existant ne pouvaient pas accéder aux fonctionnalités en ligne.
-
Ajout d’une adresse de site web pour consulter la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation lors du processus de Création de compte.
-
Correction d’un problème où avoir plus de 100 amis causait divers problèmes visuels dans le menu social.
Gameplay
-
Tokyo
-
Correction d’un problème où le joueur pouvait rester bloqué au-dessus de divers rails.
-
-
Paquebot
-
Amélioration de la visibilité de la boîte à outils nécessaire pour l’objectif « Aidez à renflouer le ferry » dans le Caméra objectif.
-
Amélioration de la cohérence du déclenchement de certaines gaps pour les joueurs avec des stats élevées.
-
-
Alcatraz
-
Correction d’un problème où les plans cachés de la Tournée du Crew non collectés n’apparaissaient pas pour certains skateurs en Tournée en solo.
-
-
Campus
-
Correction d’un problème où les plans cachés de la Tournée du Crew non collectés n’apparaissaient pas pour certains skateurs en Tournée en solo.
-
Amélioration de divers grinds qui éjectaient le joueur trop tôt ou dans de mauvais endroits.
-
Correction d’un problème où le joueur pouvait rester bloqué au-dessus de divers rails.
-
-
Studio de cinéma
-
Amélioration de la cohérence du déclenchement de certaines gaps pour les joueurs avec des stats élevées.
-
-
San Francisco
-
Correction d’un problème où les plans cachés de la Tournée du Crew non collectés n’apparaissaient pas pour certains skateurs en Tournée en solo.
-
-
Flipper
-
Apport d’améliorations aux splines de grind pour réduire les interruptions de combo.
-
-
Parc aquatique
-
Correction d’un problème où le joueur pouvait rester bloqué au-dessus de divers rails.
-
Création de park
-
Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas tourner leur skateur après être entrés en mode jeu dans Création de park.
-
Correction d’un problème où la sauvegarde automatique pouvait être désactivée après avoir visualisé un grand nombre de maps de Création de park.
-
Correction d’un problème où une catégorie « En vedette » vide apparaissait dans le Navigateur de Création de park.
-
Correction d’un problème où la publication d’une map Création de park depuis le Navigateur causait de multiples erreurs visuelles.
-
Correction d’un problème où la vidéo du tutoriel Création d’objectif ne se lançait pas si la vidéo d’introduction était bypassée.
Audio
-
Correction d’un problème où désactiver puis réactiver les sous-titres ne prenait effet qu’après avoir redémarré le jeu.
-
Correction d’un problème où le SFX de Shell Spin de Michelangelo pouvait jouer indéfiniment après avoir effectué la figure.
-
Correction d’un problème où les voix des PNJ étaient incorrectement catégorisées sous « Son » au lieu de « Voix » dans le menu des options.
-
Correction d’un problème où le son de la fontaine dans le Parc aquatique pouvait persister après avoir relancé la session.
-
Correction d’un problème où l’indicateur de chat vocal pouvait persister après avoir quitté une session multijoueur alors qu’une personne parlait.
En ligne
-
Correction d’un problème où les options pour rejoindre le groupe d’un autre joueur ou inviter quelqu’un dans un groupe disparaissaient après avoir changé de map pendant une session de Match privé.
-
Correction d’un problème où le chargement d’une nouvelle map en Match privé n’affichait pas un écran de chargement.
-
Correction d’un problème où des combos extrêmement longs pouvaient amener les joueurs à subir des corrections du serveur pendant le jeu en ligne.
-
Correction d’un problème où les joueurs pouvaient planter après avoir démarré un match en multijoueur local puis avoir fermé le jeu.
Plateformes
-
Nintendo Switch 2
-
Correction d’un problème où déconnecter/reconnecter la console de son dock pouvait provoquer un plantage.
-
Correction d’un problème où tenter de consulter la liste d’amis hors ligne affichait un message d’erreur.
-
Correction d’un problème où les joueurs plantaient après avoir changé leurs figures spéciales et être entrés en gameplay.
-
-
Nintendo Switch
-
Correction d’un problème où accéder au menu d’accueil et revenir au jeu désactivait le chat vocal.
-
