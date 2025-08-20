Bloober Team a dévoilé une nouvelle bande-annonce cinématique à l’ambiance terrifiante pour le jeu Cronos: The New Dawn. La bande-annonce donne le ton avec son environnement dévasté et surréaliste, vu à travers les yeux d’un chat. En plus de cette vidéo, le cosplay du « voyageur », personnage principal du jeu, a fait une apparition remarquée sur la scène de la Gamescom.

Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d’horreur à la troisième personne développé par Bloober Team, le célèbre studio spécialisé dans l’horreur et reconnu pour le remake de SILENT HILL 2.

Basé sur un scénario original se déroulant dans la Nouvelle Aube, le jeu offre une réinterprétation abstraite du véritable quartier de Nowa Huta situé à Cracovie, en Pologne. L’histoire suit deux chronologies opposées : d’un côté, un futur post-apocalyptique, de l’autre la sombre réalité industrielle des années 1980. Ce décor unique associe rétro-réalisme, science-fiction dystopique et ambiance rétro-futuriste pour créer un monde immersif rempli de tension, de mystère et de profondeur psychologique.

La bande-annonce s’ouvre sur une séquence mystérieuse qui suit les mouvements d’un chat à travers les ruines hantées et dévastées de la Nouvelle Aube. Elle se focalise sur le Voyageur, figure centrale du jeu, dans une série de plans cinématiques dans lesquels il affronte les Orphelins, de terrifiantes créatures qui hantent ce monde détruit. Les images sont portées par la musique entêtante de Sixteen Days / Gathering Dust par This Mortal Coil, qui vient renforcer l’ambiance étrange et mystérieuse.

Cronos: The New Dawn sortira le 5 septembre 2025 sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, PC (Steam et Epic) et Switch 2.