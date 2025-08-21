Après des années d’attente, Team Cherry a enfin dévoilé la date de sortie de Hollow Knight: Silksong, prévue pour le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. La suite très attendue du Metroidvania culte de 2017 mettra en scène Hornet dans un tout nouveau royaume, mêlant exploration, combats et mystères, avec la promesse d’un contenu plus riche que le premier opus.

Dans une interview accordée à Bloomberg, les cofondateurs Ari Gibson et William Pellen ont confié que le studio préparait déjà des ajouts post-lancement. « Ce qui nous enthousiasme le plus aujourd’hui, c’est ce que nous pourrons ajouter ensuite. Nous avons un plan, et certains éléments sont assez ambitieux », a expliqué Gibson. Pellen a ajouté : « Le lancement est évidemment excitant, mais ce qui vient après l’est tout autant. »

Revenant sur les six années de développement, les créateurs ont souligné qu’il n’y avait jamais eu de blocage, mais simplement une volonté de ne rien précipiter et d’atteindre un niveau de qualité à la hauteur des attentes. Selon eux, Silksong offre des combats de boss plus élaborés, de nouveaux systèmes de jeu et une interactivité accrue, demandant un important travail d’animation et de conception. « Nous sous-estimons toujours le temps nécessaire, mais comme nous prenons plaisir à le faire, ce n’était pas une souffrance », a confié Gibson.

Prévu initialement comme un simple DLC, Silksong s’est transformé au fil des années en une suite ambitieuse, dotée de plus de 150 nouveaux ennemis, d’outils inédits à fabriquer, de quêtes liées aux différentes villes du royaume et d’un mode Silk Soul qui proposera un défi supplémentaire une fois l’aventure terminée.

Avec déjà plus de 15 millions d’exemplaires du premier jeu vendus, Team Cherry s’apprête à lancer l’une des suites les plus attendues de la scène indépendante, portée par la musique orchestrale de Christopher Larkin et un univers encore plus vaste à explorer.