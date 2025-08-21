Bonne nouvelle pour les joueurs de Pokémon UNITE : Pohmarmotte fera son entrée dans l’arène dès le 4 septembre 2025. Comme pour la plupart des nouveaux venus, il devrait d’abord être disponible exclusivement via les Gemmes AEOS, avant de devenir accessible gratuitement une semaine plus tard.

Ce Pokémon débute la partie sous la forme de Pohm, évolue ensuite en Pohmotte pour finalement atteindre sa dernière évolution, Pohmarmotte. Classé comme Pokémon Polyvalent, il viendra enrichir la stratégie des joueurs grâce à son double type Électrik/Combat.

Cette sortie s’inscrit dans la volonté de TiMi Studio de proposer davantage de nouveautés régulières, puisqu’elle sera rapidement suivie par l’arrivée de Pingoléon prévue le 19 septembre 2025. Ainsi, les joueurs pourront découvrir deux nouveaux Pokémon en seulement un mois, ce qui devrait dynamiser le rythme du jeu.

Si le traditionnel Character Spotlight Trailer n’a pas encore été diffusé, un teaser est déjà disponible et permet d’apercevoir Pohmarmotte en action. Rappelons que Pokémon UNITE est un jeu de combat stratégique en équipe, disponible gratuitement sur Nintendo Switch, iOS et Android.

