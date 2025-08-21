Une nouvelle bande-annonce présentant les fonctionnalités de TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE, le prochain roguelite développé par Brownies inc, vient d’être dévoilée au Future Games Show. Les joueurs choisissent deux Gardiens pour partir à l’aventure, affronter le maléfique Magatsu et sauver le village de Shinju.

Rekka, Shigin, Origami, Nishiki, Bampuku, Mutsumi, Akazu et Koro, les huit valeureux gardiens rassemblés pour protéger leur village, possèdent chacun une personnalité et des compétences propres. À la fin de chaque voyage, après avoir affronté de redoutables Magaoris, les gardiens devront terrasser une terrible créature envoyée par Magatsu. Pour accomplir leur mission, les gardiens recevront à la fin de chaque zone, différents types de dons conférant des bonus et des capacités spéciales qu’ils pourront utiliser pendant les combats. Enfin, après chaque session, les joueurs pourront explorer le paisible village de Shinju pour améliorer les armes et les dons des gardiens et apprendre à connaître les villageois.

Une démo gratuite, disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch, permet aux joueurs de jouer avec Rekka, Shigin, Origami et Nishiki et de faire leurs premiers pas dans le village de Shinju.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est un roguelite en 2D isométrique qui se démarque par ses superbes personnages dessinés à la main, ses magnifiques paysages et sa bande-son exceptionnelle. Mais derrière ce monde coloré et cette splendeur empreinte de sérénité se dissimule un terrible danger que seuls les plus braves oseront affronter : dans une région reculée, le paisible village de Shinju est menacé par la quête de domination du maléfique Magatsu. Armée de son seul courage et accompagnée de huit compagnons fidèles, la prêtresse Towa se dresse sur la route de Magatsu et de ses sbires.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE sortira le 19 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch.